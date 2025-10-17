Voedselbank voor dieren bij Cherity Re-use

Begin 2023 startte Cherity Re-use in Sommelsdijk een dierenvoedselbank, als onderdeel van Goed voor Goed. De organisatie biedt niet alleen laagdrempelige hulp aan mensen, maar ook aan dieren. De vraag naar ondersteuning is groot en Cherity Re-use is volledig afhankelijk van donaties. Daarom organiseert de stichting regelmatig acties bij winkeliers om extra steun te werven.

“Onlangs hebben we hier bij een speciaalzaak een actie gehad. Mensen konden een zak voer kopen, die voor ons apart werd gelegd. Aan het einde van de maand hebben we alles opgehaald,” vertelt vrijwilliger Lisa van Doorn. Mensen die het financieel moeilijk hebben, kunnen eens per maand terecht voor dierenbenodigdheden, zoals blikvoer, kattenbakvulling of ontwormmiddelen.

Schaamte

Net als bij de gewone voedselbank heerst er soms schaamte om gratis dierenvoeding en andere benodigdheden op te halen. “Natuurlijk is er schaamte, maar wij werken bij Cherity Re-use laagdrempelig en zonder ingewikkelde formulieren of procedures. Iedereen kan binnenlopen bij een van de locaties van Goed voor Goed,” zegt vrijwilliger Brianna van den Hoven. “We gaan eerst met je in gesprek en kijken wat we kunnen betekenen.”

Dierenliefhebber Diana Breukhoven, die vijf poezen en een gecastreerde kater heeft maar zonder werk zit, is blij met de dierenvoedselbank. “Ik vind het niet erg om langs te komen. Mijn katten moeten toch eten,” zegt ze.

Bijvoer

Donaties in geld én in producten zijn welkom. “We spreken hier op het eiland veel bedrijven aan om iets te doneren. Het mogen ook aangebroken zakken met kattenbrokken zijn, geen probleem. Wij zorgen dat het weer netjes verpakt wordt,” aldus Van den Hoven. “Ik wil wel benadrukken dat wij ‘bijvoer’ zijn. Mensen kunnen niet volledig afhankelijk zijn van ons, maar we proberen wel zoveel mogelijk mee te geven voor twee tot drie weken.”

Het uitgiftepunt van de dierenvoedselbank is tot stand gekomen in samenwerking met dierenwinkels en dierenartsen op het eiland. Elke eerste woensdag van de maand kunnen dierenbenodigdheden worden opgehaald. Aanmelden kan via 06-43148323.

Door Internetredactie Omroep Archipel