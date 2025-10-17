Voetgangersbrug Middelharnis-Sommelsdijk tijdelijk verwijderd

De voetgangersbrug tussen het Zandpad in Middelharnis en de Oostdijk in Sommelsdijk wordt vanaf maandag 20 oktober 2025 tijdelijk verwijderd voor renovatie. De brug wordt naar de fabriek van aannemer GKB gebracht, waar onder meer een nieuwe slijtlaag wordt aangebracht en de leuning wordt vernieuwd.

Door de werkzaamheden wordt de kruising Langeweg/Anne Franklaan op 20 oktober 2025 afgesloten voor verkeer en voetgangers. Er komt een omleidingsroute die op meerdere borden langs de weg wordt aangegeven. De brug wordt voor de kerstdagen weer teruggeplaatst. De renovatie is nodig om de brug voor de komende jaren in goede staat te houden en veilig te kunnen gebruiken.

