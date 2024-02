Voorgenomen sluiting Voordelta bedreigt visserij

Er komt hoogstwaarschijnlijk een verbod op bodem beroerende visserij in de Voordelta, voor Goeree-Overflakkee en de Zeeuwse eilanden. Demissionair minister Christianne van der Wal maakte deze week via een brief aan de Tweede Kamer bekend dat het verbod er komt, ondanks vele protesten. Het verbod geldt in eerste instantie voor een gebied van bijna 18 duizend hectare. Door het verbod wordt onder andere de garnalenvisserij getroffen.

Het visverbod heeft te maken met compensatie van natuur die verloren is gegaan door de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Die compensatie moest er komen, bepaalde de rechter in 2022. De minister wilde het verbod dit najaar al laten ingaan. Door een motie van Caroline van der Plas van BBB, en verzoeken van diverse organisaties, waaronder de Gemeente Goeree-Overflakkee, is het toen uitgesteld.

In de laatste maanden van vorig jaar vond intensief overleg plaats tussen vertegenwoordigers uit de visserijsector, natuurpartijen en overheden, waaronder de gemeente. Het doel was om samen de gewenste natuurcompensatie in de Voordelta op alternatieve wijze te realiseren. Partijen vertrouwden op de goede afloop van deze gesprekken. Nu schrijft de minister dat het onmogelijk bleek alle belangen te verenigen.

Vanaf wanneer het zal gelden, is nog niet bekend. Gemeente Goeree-Overflakkee heeft een dringende oproep gedaan aan de Tweede Kamer om het visgebied in de Voordelta open te houden. “Dit is desastreus voor onze vissers”, zegt wethouder landbouw en visserij Henk van Putten. Hij doet dan ook een dringende oproep om serieus en constructief met de visserijsector in gesprek te gaan. Ook verzoekt de wethouder de minister om pas een definitief besluit te nemen nadat het hoger beroep over de uitspraak van 2022 heeft gediend.



Door Linda van der Klooster