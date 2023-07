Vrouw raakt gewond bij Victory Run Oude-Tonge

Ondanks dit incident kan The Victory Run als succesvol worden beschouwd.

Bij The Victory Run in Oude-Tonge heeft zich zaterdag 8 juli 2023 een ongeluk voorgedaan waarbij een persoon gewond raakte. The Victory Run is een jaarlijks terugkerende obstakelrun in Oude-Tonge, waarbij saamhorigheid, sportiviteit, uitdaging en gezelligheid centraal staan. Tijdens dit evenement is een vrouw in het water gevallen en heeft daarbij een open botbreuk opgelopen.

Direct na het incident zijn de hulpdiensten, waaronder de ambulance en de brandweer, met meerdere eenheden ter plaatse gekomen om het slachtoffer te assisteren. De gewonde persoon is afgevoerd naar het ziekenhuis voor verdere medische behandeling.

De brandweer was zelf ook deelnemer van het evenement. Zij hebben zich na afhandeling van het incident direct weer aangesloten bij The Victory Run en een succesvolle ronde afgelegd.

Ondanks dit incident kan The Victory Run als succesvol worden beschouwd. Een indrukwekkend aantal van maar liefst 550 deelnemers heeft dit jaar aan de obstakelrun deelgenomen. De organisatie is dankbaar voor de inzet van alle betrokkenen.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws