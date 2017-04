Vrouw uit Middelharnis neergestoken in Hellevoetsluis

Bij een steekincident aan de Fazantenlaan in Hellevoetsluis is zondag 9 april 2017 een 27-jarige vrouw uit Middelharnis om het leven gekomen. Meteen na het incident hield de politie een 28-jarige man uit Hellevoetsluis aan.

Rond 22:30 uur kwam bij de politie de melding binnen dat een man een vrouw had neergestoken op de Fazantenlaan. Politie en ambulances haastten zich naar de betreffende plek en begonnen met reanimeren. Helaas zonder resultaat, de vrouw overleed ter plekke aan haar verwondingen. Op de plaats van het incident hielden agenten de man uit Hellevoetsluis aan als verdachte. Agenten vonden tevens een mes, dat is in beslag genomen voor onderzoek.

Getuigenoproep

Uit het onderzoek is inmiddels gebleken dat de 27-jarige vrouw werkzaam was bij een hulpverleningsinstelling op de Repel in Hellevoetsluis. De 28-jarige man is een cliënt van dezelfde instelling. De vrouw is vermoedelijk kort voor de melding van de Repel naar de Fazantenlaan gereisd. Het is onbekend of ze daarbij in het gezelschap was van de man en van welk vervoermiddel ze gebruik maakte. De route die zij al dan niet gezamenlijk hebben afgelegd naar de Fazantenlaan is ook nog onbekend. Wel is op de Fazantenlaan de auto van het slachtoffer gevonden, een zwarte Volkswagen Polo.

De politie komt graag in contact met getuigen die de man of vrouw, eventueel in elkaars gezelschap, hebben gezien op de Repel of op de Fazantenlaan of elders in de omgeving van deze twee locaties. Informatie doorgeven kan via 0900-8844, vraag naar de districtsrecherche van Rotterdam ZuidWest. Anoniem kan ook via 0800-7000.