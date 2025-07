Vuil, vondsten en vrijwilligers in beeld

Slippers, speelgoed, visnetten en veel verpakkingen. Het is allemaal te zien in een expositie van kunstig gedrapeerd strandafval, ‘Vuil en vondsten – wat mens en zee achterlaten’, op het strand bij PiXLife Nature Xperience op de Brouwersdam.

Door Linda van der Klooster

Studenten van Hogeschool Utrecht legden de bezigheden vast van vrijwilligers in heel Nederland die het strand schoonhouden. De foto’s zijn onderdeel van een creatieve tentoonstelling, opgebouwd uit afvalpallets en een nagebootst strand.

“Voor school moesten we een opdracht doen rond een maatschappelijk thema,” vertelt Bjorn van Beurden. “Mijn medestudent Rens Dreuning en ik zijn allebei gek op natuurfotografie. Via filmpjes van het programma Vroege Vogels kwamen we op het idee om vervuilde stranden in heel Nederland vast te leggen.”

De twee vonden gehoor bij Geert Faasse van Het Groene Strand. “Dit moest meer worden dan alleen een kleine studie-expositie. Het is een win-winsituatie: wij krijgen meer aandacht én het probleem wordt bekender. Je ziet dat steeds meer mensen willen meehelpen. Zo draag je echt bij aan de oplossing.”

Plastic

Het grootste probleem? Plasticvervuiling. “Het is wereldwijd een issue, maar ook hier in de delta is het duidelijk zichtbaar, bijvoorbeeld bij Kwade Hoek en op Schouwen”, legt Geert uit. “Daarom ruimen we niet alleen op, maar werken we ook mee aan onderzoek.”

De tentoonstelling is tot stand gekomen met hulp van verschillende organisaties die zich inzetten voor schone stranden, waaronder Het Groene Strand Goeree-Overflakkee, Stichting Noordzee, Stichting Duinbehoud en Stichting Schoon-Goeree-Overflakkee.

Marcel Brevé van Stichting Schoon Goeree-Overflakkee ziet dagelijks hoe bewustwording werkt. “Veel mensen merken afval niet op, omdat het zo gewoon lijkt. Maar als je erop gewezen wordt, via onderwijs of de media, dan verandert je blik. Als je het eenmaal ziet, kun je het niet meer níet zien. En drie keer bukken per dag om iets op te rapen, dat is zó simpel.”

Brillen

Bij het pand van De Bende van Het Strand hangen inmiddels tientallen gevonden voorwerpen aan een groot hek, vertelt oprichter Erik de Vries: “Boeien, brillen, schoenen, slippers. Toen we begonnen, lag er zo’n 225 kilo plastic. Vooral kleine dingen, naast de grotere stukken. Nu is dat bijna allemaal weg uit de duinen en van het strand. Maar er spoelt altijd weer wat aan: bakken, visnetten, noem maar op.”

Volgens De Vries draait de expositie om twee dingen: “Aandacht voor het afval én voor de vrijwilligers. Want zonder vrijwilligers ben je nergens.”

Hij hoopt dat bezoekers vooral één boodschap onthouden: wat je naar het strand brengt, neem je ook weer mee terug. “Gooi niets neer in de duinen. We vinden daar de vreemdste dingen,” zegt De Vries. “Neem het gewoon mee naar huis. Zo blijft het een stukje schoner.”

Student Bjorn kijkt inmiddels met andere ogen naar het onderwerp. “Ik heb geleerd dat er nog steeds veel maatschappelijke problemen zijn die niet zomaar oplosbaar zijn. Ze verdienen meer aandacht dan ze nu krijgen.”

Vuil en vondsten is te zien van 16 juli tot en met 7 september bij PiXLife Nature Xperience. In de weekenden zijn er begeleide bezoeken met presentaties en excursies, waarbij ook het strand wordt bezocht.

