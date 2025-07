Waarom het Grevelingenmeer een risicogebied is voor watersporters

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) heeft een kaart gepubliceerd met vijf locaties waar watersporters vaak in de problemen komen. Ondieptes, getijdeverschillen en plotselinge weersveranderingen blijken veelal onderschat. Het Grevelingenmeer is een van de aangewezen risicogebieden.

De zogenoemde 'hotspotkaart' maakt deel uit van de campagne 'Ga goed voorbereid het water op'. Via onder meer sociale media, jachthavens, de KNRM-website en de 'KNRM Helpt'-app wil de reddingsorganisatie watersporters beter informeren over veiligheid op het water en hoe problemen te voorkomen zijn.

Naast het Grevelingenmeer zijn ook het Waddengebied, het IJsselmeer, de Zeeuwse wateren, de Biesbosch en de Randmeren als risicolocaties aangemerkt. Vooral in de eerste vier gebieden raken boten geregeld aan de grond. In 2024 moest de KNRM ongeveer 300 keer uitvaren vanwege vastgelopen vaartuigen. Alleen motorpech zorgde voor meer meldingen.

Volgens Eric Rodenhuis, schipper van reddingstation Stellendam, gaat het vaak mis wanneer schippers proberen af te snijden of navigeren op verouderde kaarten. “Het landschap verandert snel. Wat jaren geleden nog klopte, kan nu gevaar opleveren. Blijf binnen de tonnenlijn, ook al kost dat wat extra tijd. Je bent tenslotte op vakantie. Waarom zou je het risico nemen en vervolgens een halve dag verspillen, omdat je vast komt te liggen?”

Vooral op het Grevelingenmeer speelt harde wind een rol bij incidenten. De KNRM raadt watersporters aan hun vaargebied goed te kennen en zich goed voor te bereiden. De KNRM Helpt-app kan daarbij ondersteuning bieden. Met de app kunnen gebruikers vaarplannen maken, actuele waterkaarten bekijken, en snel noodoproepen of assistentieverzoeken versturen. Ook biedt de app informatie over havens, marifoonkanalen, watersportwinkels en weersvoorspellingen.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel