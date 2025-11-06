Crowdfundactie en lokale steun brengen supermarkt Melissant terug

Nog geen half jaar nadat de Coop-supermarkt in Melissant haar deuren sloot, vond op woensdag 6 november 2025 de feestelijke heropening plaats. Dankzij de inzet van een investeringsmaatschappij, een succesvolle crowdfundactie en een enthousiaste ondernemer heeft de buurtsuper een nieuw leven gekregen.

Lokale producten

De vorige supermarkt in Melissant sloot op 7 juni 2025. Het betrof een Coop-filiaal dat jarenlang een vaste waarde was in het dorp. Door ziekte onder personeelsleden en een gebrek aan goede aansturing raakte de winkel de laatste tijd in een neerwaartse spiraal, met sluiting tot gevolg. Daarmee verdwenen vrijwel alle winkelfaciliteiten uit Melissant inclusief het pakketpunt en de geldautomaat.

“We hebben met onze vorige winkel best wat klanten verloren, dus we gaan het nu anders aanpakken,” vertelt bedrijfsleider Dominique van den Broek-Kievit van de vernieuwde supermarkt. “We willen onder andere een bezorgdienst opzetten en opnieuw lokale producten in het assortiment opnemen. Zo hopen we onze klanten terug te winnen. Tijdens het klussen stond de deur open en liepen regelmatig mensen naar binnen. Ze gaven aan dat ze blij zijn dat de supermarkt weer open gaat,” vult ze aan.

Pendeldienst

De supermarkt in Herkingen is inmiddels definitief gesloten. De dichtstbijzijnde winkels bevinden zich nu in Stellendam (PLUS) en Dirksland. “We willen mensen zonder vervoer met een pendeldienst ophalen, zodat ze hier hun boodschappen kunnen doen. Ze kunnen een kopje koffie drinken en daarna brengen we ze weer terug,” aldus Van den Broek-Kievit. De supermarkt hoopt met deze service het verschil te maken en zo de toekomst van de winkel veilig te stellen.

Enkele weken geleden organiseerde de leiding van de supermarkt een bijeenkomst met buurtbewoners uit Melissant, waar bezoekers hun wensen konden uitspreken. Tijdens deze avond bleek duidelijk hoe groot de behoefte aan een dorpssupermarkt nog altijd is. “Zolang vastgoedhandelaren niets aan de huurprijzen veranderen, kunnen we een goede omzet draaien en blijft het bestaansrecht gegarandeerd,” zegt ondernemer Jan Verkaik, de nieuwe eigenaar van de supermarkt. Hij benadrukt dat het belangrijk is om een breed aanbod aan lokale producten te blijven voeren.

Wethouder Petra ’t Hoen bedankte in haar toespraak voorafgaand aan de opening iedereen die heeft bijgedragen aan de heropening van de supermarkt.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel