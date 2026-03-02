Wat vinden de partijen van de renovatie van de Haringvlietbrug?





In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hebben we de negen deelnemende partijen twaalf vragen gesteld over uiteenlopende onderwerpen in Goeree-Overflakkee. De Haringvlietbrug moet binnen enkele jaren voor lange tijd dicht om ingrijpend te worden gerenoveerd. Veel eilandbewoners moeten er voor het woon-werkverkeer overheen en ook veel bedrijven en instanties zijn afhankelijk van deze brug. Hoe gaan de partijen zich inzetten voor bereikbaarheid en veiligheid als deze langdurig buiten gebruik is?

SGP

De SGP wil scherp toezien op afspraken die gemaakt worden om de bereikbaarheid en veiligheid te garanderen. De partij bespreekt dat op politiek vlak ook met collega’s in de buurgemeenten en met de provinciale en landelijke fracties. Het college doet dat op bestuurlijk vlak met Rijkswaterstaat en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Trots op Goeree-Overflakkee (TOG)

Trots op Goeree-Overflakkee heeft inmiddels een zienswijze ingediend over de plannen. Ook zegt de partij via haar contacten in de Provinciale Staten een vinger aan de pols te houden.

VVD

De VVD vindt de bereikbaarheid van het eiland essentieel voor werk, zorg en economie. Bij een langdurige afsluiting is een goede afstemming met het Rijk en de provincie noodzakelijk, maar de partij zegt een duidelijke langetermijnvisie van Rijkswaterstaat te missen. De VVD wil nu anticiperen op toekomstige verkeersdruk, dus niet alleen een brug, maar ook een toekomstbestendige verbinding. Als het aan de partij ligt, worden maatschappelijke gevolgen voor inwoners en ondernemers ook meegewogen. Goede afspraken met hulpdiensten en een plan voor openbaar vervoer, fietsers en landbouwverkeer noemen zij hiervoor noodzakelijk.

50PLUS

De partij wil er bij de centrale overheid op aandringen dat het renovatieplan anders wordt uitgevoerd of dat er een alternatief komt. 50PLUS vindt dat de renovatie veel te lang gaat duren en noemt de economische schade niet te overzien. Hun suggestie is om een pont, bijvoorbeeld uit Rozenburg, hierheen te verplaatsen. De partij vindt dat het eiland goed bereikbaar moet blijven en wil een verdere studie naar een andere verbinding dan een brug.

CDA

Het CDA noemt bereikbaarheid cruciaal voor het eiland. Als de Haringvlietbrug langdurig dichtgaat, raakt dat inwoners, ondernemers en hulpdiensten direct. De partij geeft aan schriftelijke vragen te hebben gesteld over de renovatie, de ruimte om bij te sturen en de stappen die het college zet om de bereikbaarheid tijdens een afsluiting op peil te houden. Ook vindt het CDA één informatiebijeenkomst voor zo’n groot project te beperkt. De partij zegt in 2021 al te hebben gevraagd om een onderzoek naar een tunnel en wil duidelijkheid over hoe dat is opgepakt en waarom dit nu geen optie is. Voor hen staat vast dat tijdens werkzaamheden de bereikbaarheid goed geregeld moet zijn en dat de regio volwaardig moet kunnen meepraten. Op de lange termijn zegt het CDA te blijven pleiten voor een structurele oplossing.

ChristenUnie (CU)

De partij zegt het probleem onder de aandacht van de ChristenUnie-bestuurders te brengen bij de provincie en in Den Haag om de negatieve gevolgen voor het eiland zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast wil de CU samen met de hele gemeenteraad en het college optrekken om de zorgen en aandachtspunten duidelijk te maken bij Rijkswaterstaat. Het eiland moet in beeld komen zodat er goede, werkbare oplossingen geregeld worden.

D66

Samen met (fracties uit) buurgemeenten zegt de partij opheldering te vragen over de planning van de renovatie van de Haringvlietbrug. De impact van de afsluiting op het dagelijks leven van inwoners is groot, geeft D66 aan. De partij vindt bovendien dat de afhankelijkheid van de brug de noodzaak benadrukt om voorzieningen zoals een ziekenhuis op het eiland te behouden. D66 zegt wel dat een meer dan zestig jaar oude brug nu eenmaal onderhoud nodig heeft om veilig te blijven.

GAAN

GAAN wil nu al starten met overleg met betrokken partijen, zoals hulpdiensten, scholen en ondernemers. De partij meent dat met een goede voorbereiding en duidelijke communicatie de overlast kan worden beperkt en de bereikbaarheid zo goed mogelijk op peil kan worden gehouden. GAAN noemt een stevige lobby van de bestuurders cruciaal.

GroenLinks-PvdA

GroenLinks-PvdA zegt stevig te willen inzetten op goede afspraken met het Rijk, duidelijke communicatie en alternatieven voor verkeer en openbaar vervoer. De partij wil daarbij optrekken met omringende gemeenten, omdat het effect van een langdurige afsluiting wordt onderschat in combinatie met andere stremmingen. GroenLinks-PvdA noemt bereikbaarheid geen luxe op een eiland, maar wil dat veiligheid, hulpverlening en bereikbaarheid gegarandeerd blijven tijdens een afsluiting voor inwoners en ondernemers. Ook deze partij vindt dat deze renovatie aangeeft waarom het essentieel is dat het ziekenhuis in Dirksland blijft.

Niet-deelnemende partijen

GOLV, Jan Zwerus en SDP doen niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en komen daarom niet aan bod.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel