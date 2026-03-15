Wat vinden de partijen van de asielopvanglocaties?





In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen stelden we de negen deelnemende partijen twaalf vragen over uiteenlopende kwesties die Goeree-Overflakkee aangaan. Eén van de meest besproken onderwerpen is de opvang van asielzoekers op boten in Middelharnis en Stellendam. De huidige opvang in Stellendam duurt tot 1 september 2026, gelijktijdig met de afloop van de opvang in Middelharnis. Wij vroegen de partijen naar hun standpunt over de opvangboten voor asielzoekers in deze dorpen.

50Plus

50Plus stelt dat de toekomst van de opvang afhankelijk is van de mogelijke intrekking van de spreidingswet tegen de tijd dat de opvangperiodes van de boten eindigen in de zomer.

CDA

Het CDA steunt het besluit van burgemeester en wethouders om geen langere opvangperiode voor de boten in te stemmen, maar wil de nieuwe bestuursperiode de ruimte geven om, op basis van zorgvuldige locatieonderzoeken, te bepalen hoe de wettelijke opgave van 280 opvangplekken ingevuld wordt. De partij benadrukt dat er landelijk en Europees wordt ingezet op minder instroom en snellere terugkeer, wat de opvangbehoefte kan verlagen. Het CDA is tegen een grootschalig AZC op het eiland, maar pleit voor flexibele opvang die past bij de schaal van de dorpen, met een eerlijke spreiding en duidelijke communicatie.

ChristenUnie (CU)

De ChristenUnie vindt dat de opvang een gemeentelijke verantwoordelijkheid is, maar noemt de opvangboten mensonwaardig en kostbaar. De partij pleit voor kleinschalige en humane opvangvormen.

D66

D66 erkent dat de opvangboten een tijdelijke noodoplossing zijn, die niet ideaal is voor de bewoners. De partij streeft naar kleinschalige opvanglocaties verspreid over het eiland, zodat nieuwkomers sneller kunnen integreren en de taal leren. Net als bij de opvangboten is D66 van mening dat veiligheid gewaarborgd moet blijven, met maatregelen tegen wangedrag.

GAAN

GAAN ziet asielopvang als een wettelijke taak en beschouwt de opvang op boten als een praktische, tijdelijke oplossing die de druk op dorpen en voorzieningen beperkt. De partij is tegen een grootschalig AZC op het eiland en wil ook in de toekomst opvangvormen kiezen die passen bij de schaal en leefbaarheid van Goeree-Overflakkee.

GroenLinks-PvdA

GroenLinks-PvdA voert het beleid uit zoals vastgelegd in de Spreidingswet en stelt dat iedere vluchteling recht heeft op een menswaardige opvang. De partij ziet opvangboten niet als een goede oplossing voor de lange termijn en pleit voor spreiding, duidelijkheid, en goede begeleiding, met afspraken met het COA. GroenLinks-PvdA wil geen 'paniekpolitiek', maar verantwoordelijkheid nemen, ook lokaal.

SGP

De SGP steunt tijdelijke opvangoplossingen, zoals de opvang op schepen, omdat dit volgens hen de taak van de gemeente is. Met flexibele tijdelijke oplossingen kan beter ingespeeld worden op de vraag van het COA. De partij vindt het belangrijk dat er duidelijke afspraken met de omgeving worden gemaakt om te voorkomen dat reguliere huurwoningen bezet worden.

Trots op Goeree-Overflakkee (TOG)

TOG wil voldoen aan de verplichtingen van de spreidingswet, maar is tegen het opvangen van meer mensen in de gemeente. Ze beschouwen de incidenten op de opvangboten als onacceptabel en vinden dat de gemeente deze te veel onder de pet houdt. TOG pleit voor beter toezicht, strengere handhaving en meer transparante communicatie over incidenten.

VVD

De VVD erkent de verantwoordelijkheid van Goeree-Overflakkee voor de opvang van vluchtelingen, maar benadrukt dat de opvang tijdelijk en beheersbaar moet blijven. De partij steunt de inzet van de opvangboten als tijdelijke oplossing en vindt dat veiligheid, beheersbaarheid en draagvlak essentieel zijn. De gemeenteraad moet toezien op overlast, niet alleen op basis van officiële rapportages, maar ook door de ervaringen van omwonenden. De VVD blijft kritisch op de duur en omvang van de opvang en verwacht eerlijke spreiding.

Niet-deelnemende partijen

GOLV, Jan Zwerus en SDP doen niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en komen daarom niet aan bod in dit overzicht.

Door Internetredactie Omroep Archipel