Peiling: veel inwoners voelen zich niet gehoord, wonen genoemd als belangrijkste thema





Op woensdag 18 maart 2026 gaan inwoners van Goeree-Overflakkee naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Uit het gezamenlijke Opiniepanel Goeree-Overflakkee van Omroep Archipel en Eilanden-Nieuws onder 121 deelnemers blijkt dat de helft (47%) van hen zich onvoldoende gehoord voelt door de gemeenteraad.

Thema’s

Aan deelnemers werd gevraagd welke onderwerpen zij het belangrijkst vinden voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het onderwerp dat het vaakst werd genoemd, is wonen, waarbij veel deelnemers wijzen op het gebrek aan betaalbare woningen voor jongeren.

Een deelnemer schrijft: “Kansen voor jeugd voor huisvesting, zodat men het eiland niet verlaat. Denk aan huisvesting zoals het Oekraïne dorp. Waarom kan dat niet voor de jeugd?”

Na wonen worden ook leefbaarheid, gezondheidszorg, voorzieningen per kern en veiligheid en handhaving regelmatig genoemd.

Over leefbaarheid zegt een deelnemer: “Steun en zorg voor een gezond verenigingsleven. Verenigingen worden steeds belangrijker. Mensen komen, werken en sporten daar samen. Enorm belangrijk in een tijd van toenemende individualisering, verslavingen en afnemende uitgaansgelegenheden voor de jeugd.”

Stemgedrag

De partijen Trots op Goeree-Overflakkee, SGP en CDA worden het meest genoemd door de deelnemers aan het onderzoek als partij waarop zij op dit moment zouden gaan stemmen. De helft van de deelnemers laat weten dat hun keuze bij de gemeenteraadsverkiezingen vooral wordt bepaald door de lokale politiek. Een kleiner deel zegt dat zowel de landelijke als de gemeentelijke politiek een rol speelt bij hun keuze.

Als reden om ook naar de landelijke politiek te kijken, wordt bijvoorbeeld genoemd dat landelijk beleid gevolgen heeft voor provinciaal en gemeentelijk beleid.

Politieke betrokkenheid

Uit de peiling blijkt dat een aanzienlijk deel van de deelnemers zich onvoldoende gehoord voelt door de gemeenteraad. Op de vraag wat de gemeente kan doen om inwoners meer bij de lokale politiek te betrekken, komt vooral naar voren dat er beter naar inwoners geluisterd moet worden.

Ook worden transparantie, betere communicatie en meer inspraak voorafgaand aan plannen genoemd.

Een deelnemer schrijft: “Meer inspraak op besluiten, betere informatievoorziening en bewoners tijdig invloed kunnen laten uitoefenen. Betrokkenheid ontstaat niet door alleen een vraag te mogen beantwoorden, betrokkenheid ontstaat door interesse, invloed kunnen uitoefenen en gehoord te worden (maar dan ook oprecht).”

Er zijn ook deelnemers die vinden dat de gemeente al veel doet om inwoners te betrekken. Zo schrijft iemand: “Ze doen al best veel: de raadsvergaderingen staan aangekondigd. Er komen veel persberichten over zaken die spelen. In je eigen buurt zijn er inspraakavonden over de Omgevingswet, de lokale speeltoestellen en parkeren. En je mag overal langskomen om je verhaal te doen.”

Vertrouwen in de gemeente

Ondanks dat bijna de helft van de ondervraagden zich onvoldoende gehoord voelt, loopt het vertrouwen in de gemeentelijke politiek sterk uiteen. Ongeveer evenveel mensen geven aan vertrouwen te hebben als mensen die zeggen weinig vertrouwen te hebben. Vertrouwen of niet, de grote meerderheid van de deelnemers geeft wel aan dat ze van plan zijn om woensdag 18 maart te gaan stemmen.

Over het onderzoek

Het onderzoek over de gemeenteraadsverkiezingen is uitgevoerd tussen 2 en 16 maart 2026 onder 121 deelnemers aan het Opiniepanel Goeree-Overflakkee. Bij de interpretatie van de resultaten moet rekening worden gehouden met de samenstelling van het panel. De peiling is niet statistisch representatief voor alle inwoners van Goeree-Overflakkee, maar geeft wel een beeld van hoe deelnemers tegen de lokale politiek aankijken. Zo zijn er onder de deelnemers meer mannen dan vrouwen, in verhouding meer ouderen en stemmen de deelnemers vaker dan gemiddeld.

Door Internetredactie Omroep Archipel