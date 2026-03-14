Wat vinden de partijen van investeren in de mentale gezondheidszorg?





In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hebben wij de negen deelnemende partijen twaalf vragen gesteld over uiteenlopende onderwerpen die Goeree-Overflakkee betreffen. Vier op de tien Nederlanders kampen met angst- of depressieve gevoelens en één op de vier volwassenen heeft een psychische aandoening. De gevolgen van deze mentale problemen zijn groot: hoge kosten voor zorg, verzuim en arbeidsongeschiktheid. De laatste jaren gaat de mentale gezondheid van jongvolwassenen achteruit, landelijk wordt er bezuinigd op de zorg en zijn de wachtlijsten lang. Wij vroegen de partijen daarom of zij bereid zijn meer geld en mensen in te zetten voor psychische zorg, zoals extra psychologen en therapeuten.

CDA

Het CDA is bereid te investeren in psychische zorg, als dat nodig is. De partij wil niet wegkijken van de effecten die mentale problemen hebben op gezinnen, buurten en scholen. Het CDA pleit voor snellere hulp, waarbij huisartsen, de GGZ en wijkteams nauw samenwerken. Op deze manier kunnen mensen met psychische klachten of verward gedrag sneller passende hulp krijgen, en kunnen situaties voorkomen worden waarin het probleem escaleert. Het CDA benadrukt dat eerder signaleren en ingrijpen het beste is voor alle betrokkenen. De partij wil dat geld terechtkomt bij daadwerkelijke zorg, met minder bureaucratie en meer hulp voor degenen die het nodig hebben.

CU (ChristenUnie)

Volgens de CU heeft de gemeente geen directe invloed op de psychische zorg voor volwassenen. De CU pleit voor goede ondersteuning voor gezinnen en jongeren die dit het hardst nodig hebben. Daarnaast steunt de partij het behoud en de uitbreiding van praktijkondersteuners jeugd bij huisartsen (POH).

D66

D66 is van mening dat voorkomen beter is dan genezen, ook als het gaat om psychische zorg. De partij vindt dat mensen in problemen zo vroeg mogelijk geholpen moeten worden, om verergering te voorkomen. Hierbij noemt D66 specifiek huiselijk geweld, verslaving, schulden en dakloosheid. Preventief beleid is volgens de partij niet alleen kosteneffectief, maar helpt mensen ook weer vooruit. Als het Rijk niet zorgt voor de financiering van gemeentelijke taken, vindt D66 dat de gemeente die zelf moet bekostigen. Volgens de partij is het belangrijk dat inwoners van het eiland die ondersteuning nodig hebben, niet in de kou blijven staan.

GAAN

GAAN vindt dat goede zorg dichtbij huis van groot belang is. De partij kiest ervoor te investeren in preventie en vroegsignalering, zodat problemen niet verergeren. Door betere samenwerking tussen zorg, scholen en welzijnsorganisaties en minder bureaucratie krijgen professionals volgens GAAN meer ruimte om inwoners daadwerkelijk te helpen.

GroenLinks-PvdA

GroenLinks-PvdA is bereid meer geld en mensen in te zetten voor psychische zorg. Mentale gezondheid wordt door de partij niet als een luxe gezien, maar als een basisvoorwaarde om actief mee te kunnen doen in de samenleving. De partij wil inzetten op preventie, laagdrempelige hulp en betere samenwerking tussen gemeente, zorg en welzijn. Niet alles vereist volgens hen directe zorg vanuit de GGZ, maar te vaak komt hulp pas als problemen zijn geëscaleerd. Goed wachtlijstbeheer en samenwerking zijn cruciaal. Vroeg ingrijpen is volgens GroenLinks-PvdA menselijker én effectiever dan laat repareren.

SGP

De SGP vindt dat iedereen die hulp nodig heeft, deze ook moet krijgen. Keuzevrijheid is voor de partij daarbij van groot belang, bijvoorbeeld vanuit een levensbeschouwelijk oogpunt.

TOG (Trots op Goeree-Overflakkee)

TOG wil zorgbudgetten zodanig inzetten dat elke inwoner die zorg nodig heeft, deze zorg ook krijgt. De partij streeft ernaar de focus te verschuiven van bureaucratie en budgetten naar de menselijke maat. TOG wil de beschikbare middelen en wettelijke mogelijkheden gebruiken om een eiland te creëren waar niemand aan zijn lot wordt overgelaten en waar inwoners naar elkaar omkijken. Zorg mag volgens de partij nooit een sluitpost op de begroting zijn.

VVD

Volgens de VVD verdient mentale gezondheid aandacht, vooral bij jongeren. De partij vindt het belangrijk dat hulp laagdrempelig en dichtbij beschikbaar is. Preventie en samenwerking tussen scholen, huisartsen en sociale teams kunnen volgens de VVD veel betekenen. Extra inzet is mogelijk waar de nood het hoogst is, maar de partij blijft ook letten op effectiviteit en betaalbaarheid. Innovatie en digitale ondersteuning kunnen volgens hen wachttijden verkorten.

50Plus

50Plus stelt dat, indien het Rijk niet zorgt voor de financiering van gemeentelijke taken, de gemeente die kosten zelf zal moeten dekken. De partij benadrukt dat het essentieel is om de inwoners van het eiland die ondersteuning nodig hebben, niet in de kou te laten staan.

Niet-deelnemende partijen

GOLV, Jan Zwerus en SDP doen niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en komen daarom niet aan bod.

Door Internetredactie Omroep Archipel