Leerlingen Prins Maurits organiseren nachtmarathon voor goed doel





Leerlingen van het vak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) van CSG Prins Maurits organiseren op vrijdag 20 maart 2026 een bijzondere sportactie: een nachtmarathon. Met deze actie willen zij geld ophalen voor de Johan Cruyff Foundation.

Tijdens de nachtmarathon zullen de leerlingen de hele nacht in beweging blijven. Het doel is niet alleen om een sportieve uitdaging aan te gaan, maar vooral om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor kinderen die minder mogelijkheden hebben om te sporten. De Johan Cruyff Foundation zet zich wereldwijd in om sport toegankelijk te maken voor jongeren, met speciale aandacht voor kinderen in kwetsbare situaties. De leerlingen hopen dat mensen hun initiatief willen steunen en doneren via de QR-code op de poster.

Met deze actie laten de BSM-leerlingen zien dat sport meer is dan alleen bewegen. Het kan ook mensen samenbrengen en bijdragen aan een betere samenleving. Het vak BSM wordt gegeven in de bovenbouw van havo en vwo en gaat dieper in op sport dan reguliere gymlessen. Het is gericht op sportieve vaardigheden, maar ook op organiseren, coachen en gezondheid.

Het is niet de eerste sportieve nachtmarathon van de middelbare school. Zo werd in 2025 meer dan 2.000 euro opgehaald voor zorginstelling Calando.

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Door Internetredactie Omroep Archipel