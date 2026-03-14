Podcast Eiland Kunst brengt cultuur en erfgoed van Goeree-Overflakkee tot leven





In de podcast Eiland Kunst van Omroep Archipel staat de kunst- en cultuurwereld van Goeree-Overflakkee centraal. Presentatrice Anneke van der Slik gaat in gesprek met lokale kunstenaars en culturele initiatieven. In het radioprogramma Op de hoagte vertelde zij over de podcast en de verhalen achter kunstwerken, toneelstukken en tentoonstellingen.

Beluister hier de audio.

Anneke van der Slik, die haar roots heeft in Middelharnis, vertelt hoe haar persoonlijke achtergrond haar passie voor cultuur heeft gevormd: “Ik zag dat hier heel veel gebeurde. Dus ik dacht: dat mogen wel meer mensen horen en weten.” Samen met Evi Vos begon ze aan het maken van de podcast. Met een achtergrond in sociale wetenschappen en jarenlange ervaring in beleidswerk en de verslavingszorg stapte Van der Slik, zonder eerdere podcastervaring maar met begeleiding, in een voor haar geheel nieuwe wereld.

De podcast, beschikbaar via Spotify, Amazon en Apple, brengt een breed scala aan onderwerpen: van huisportretten door Joanna La Grange tot het vijftigjarig jubileum van Filmhuis Middelharnis en de toneelgroep van het Streekmuseum. “Die podcast was als een cadeautje,” zegt Van der Slik over het interview met de winnaars van de Landelijke Erfgoedprijs. “Ze lieten echt horen hoe zij tot schrijven komen en hoe ze oefenen met vrijwilligers.”

Wat de podcast uniek maakt, is de persoonlijke, spontane toon. Van der Slik werkt met een draaiboek, maar laat de opnames zo veel mogelijk ongepolijst: “We doen het ook allemaal zoals het is. En zoals het komt, zo gaat het.” Elke aflevering duurt ongeveer drie kwartier en luisteraars kunnen de afleveringen terugvinden en beluisteren wanneer het hun uitkomt.

Naast gesprekken biedt Eiland Kunst ook vaste rubrieken, zoals de ‘kunsttip’, waarbij Van der Slik luisteraars wijst op bijzondere tentoonstellingen, koren, kunstroutes en andere culturele initiatieven op het eiland. “Je kunt niet zonder cultuur, dan hebben we niets. Dat maakt ons de cultuur,” aldus Van der Slik. Haar tip: neem de tijd om de kunst in de vitrines van Stichting Podium of de beelden in de publieke ruimte te ontdekken, zoals de werken rond de watersnood van 1953.

Met Eiland Kunst wil Van der Slik niet alleen informeren, maar ook inspireren en verbinden. Ze benadrukt dat cultuur en erfgoed op het eiland levendig blijven dankzij zowel nieuwe initiatieven als de inzet van vrijwilligers. “Het vernieuwt en het verjongt wel. Je blijft actueel door steeds mee te gaan en te veranderen. Het gaat nooit om het probleem, het gaat om de oplossing,” zegt ze. Zo ontstaat een podcast die zowel educatief als toegankelijk is voor een breed publiek en de rijke culturele diversiteit van Goeree-Overflakkee zichtbaar maakt.

Tip de redactie



Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel