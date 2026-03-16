Moen (18) start crowdfunding voor psychosociale hulphond





De 18-jarige Moen van Buuren uit Melissant is een inzamelactie gestart om een hulphond te kunnen krijgen. Ze hoopt dat de hond haar kan ondersteunen bij haar PTSS-klachten en bipolaire stoornis. Volgens Moen kan een hulphond haar bijvoorbeeld helpen spanning te signaleren, steun te bieden bij paniek of flashbacks, nachtmerries te onderbreken en structuur te brengen in het dagelijks leven.

Omdat een hulphond duur is en niet wordt vergoed, vraagt Moen om donaties. Extra geld gaat naar Stichting Hulphond Nederland, zodat ook andere mensen geholpen kunnen worden.

De oplossing

Het idee voor de actie ontstond tijdens een opname in een kliniek. In de kliniek kreeg Moen te horen dat haar PTSS-klachten complex zijn en momenteel niet kunnen worden opgelost. “Een hulphond lijkt voor mij de ideale oplossing. Ik hou al mijn hele leven van dieren en een hond kan structuur en steun geven,” zegt ze.

Psychosociale hulphonden worden niet vergoed door de zorgverzekering of de gemeente. Honden die helpen bij dagelijkse handelingen, zoals aankleden of wassen (ADL-honden), worden soms wel vergoed. Volgens Moen is het aanvragen van een hulphond ingewikkeld en tijdrovend, daarom koos ze voor een crowdfundingsactie. De actie begon op 6 maart 2026 en trekt veel aandacht. “Het is ontploft, het is bizar,” vertelt Moen.

Structuur en steun

Volgens Moen kan een hulphond helpen bij het vroeg signaleren van manische of depressieve periodes. Tijdens een herbeleving kan de hond op haar gaan liggen en ‘deep pressure therapy’ geven. Door de gelijkmatige druk op het lichaam kalmeert het zenuwstelsel en neemt stress af. “Hierdoor blijf je in het hier en nu en ga je niet helemaal op in je herbeleving,” vertelt Moen.

Daarnaast kan de hond volgens haar steun bieden tijdens moeilijke momenten, nachtmerries onderbreken door haar wakker te maken en structuur brengen in het dagelijks leven. Ook op haar werk kan een hulphond helpen stress te verminderen en tijdig rust te nemen.

Training

Moen wil de hond zelf trainen, zodat deze goed is afgestemd op haar behoeften. Het opleiden van een hulphond duurt ongeveer twee jaar en kost minimaal € 12.500,-. Dat bedrag is inclusief aanschaf van een pup, inentingen, karaktertest en training.

Ze ziet ook bij anderen dat hulphonden veel kunnen betekenen. De hond van een vriendin biedt volgens haar al structuur en steun, ondanks dat hij nog jong is. “Een hulphond wordt niet alleen een huisdier, het wordt een beste vriend,” zegt ze.

Acties naast crowdfunding

Naast de crowdfundingsactie organiseert Moen ook een statiegeldactie en wil ze een sponsorloop houden. Ze wil zo niet alleen geld ophalen, maar ook laten zien dat ze actief betrokken is bij het initiatief en dat ze dankbaar is voor de steun.

Meer informatie over het initiatief en de mogelijkheid om te doneren is te vinden op de actiepagina van Moen.

Door Internetredactie Omroep Archipel