Onderhoud Haringvlietbrug onzeker door financiële tekorten





Minister Karremans en staatssecretaris Bertram van Infrastructuur en Waterstaat waarschuwen dat er de komende jaren keuzes moeten worden gemaakt bij het onderhoud van wegen en bruggen in Nederland, meldt de NOS. In een brief aan de Tweede Kamer schrijven zij dat niet alle geplande projecten kunnen doorgaan vanwege financiële tekorten, mogelijk ook het onderhoud aan de Haringvlietbrug.

De brug zou in 2030 een grote onderhoudsbeurt krijgen, omdat het zwaardere verkeer schade veroorzaakt. De inspectie liet in december 2025 weten dat de schade ernstiger is dan eerder gedacht. Eerder zijn al extra versterkingen aangebracht om te voorkomen dat kleine scheurtjes groter worden. Het hele brugdek moet uiteindelijk worden vervangen, maar het geld ervoor is er nog niet. Wat er nu met de renovatie van de Haringvlietbrug gaat gebeuren, is niet bekend.

Het kabinet wijst op het grote tekort in het Mobiliteitsfonds en Deltafonds. Samen gaat het om 80 miljard euro, waarvan alleen voor het wegvervoer een tekort van 20,5 miljard euro tot 2038 wordt verwacht. Hierdoor kunnen sommige onderhoudstrajecten vertraging oplopen of niet doorgaan.

Karremans en Bertram willen samen met de Tweede Kamer bepalen welke projecten voorrang krijgen. Op donderdag 19 maart 2026 debatteert de Kamer over de situatie. Voor de zomer willen Karremans en Bertram de projecten die echt prioriteit krijgen vastleggen.

Door Internetredactie Omroep Archipel