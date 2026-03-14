Politici verrassen zorgpersoneel met kruudplaetjes





Medewerkers van het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland zijn donderdag 12 maart 2026 verrast met een lokale lekkernij. Tijdens de eerste editie van de Dag voor het Ziekenhuis deelden politici kruudplaetjes uit aan het personeel als blijk van waardering voor hun werk. In het geval van Goeree-Overflakkee zijn dat natuurlijk kruudplaetjes.

Tijdens de Dag voor het Ziekenhuis draait het vooral om politieke partijen die de zorgprofessionals verrassen met een attentie en zo waardering tonen. Het is een initiatief van gemeenten met een regionaal ziekenhuis in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp-Artsen (NVSHA) en de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Verloskundigen (KNOV).

Op voorspraak van burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman is het idee ook op ons eiland uitgevoerd. Alle partijen van de huidige gemeenteraad waren dan ook ’s ochtends vroeg al met meerdere personen aanwezig bij het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland. Volgens Mariëlle van den Berg van de ChristenUnie waren de partijen het er al snel over eens welke lokale snack het moest worden en zijn deze kruudplaetjes vervolgens door de SGP geregeld.

Tijdens een korte toespraak van Adriaan Kasteleijn van de SGP werd het belang van een streekziekenhuis benadrukt. “Er moet een volwaardig ziekenhuis blijven en deze kruudplaetjes zijn een blijk van waardering namens de politiek en alle inwoners”, zo besloot hij, waarna de koekjes werden overhandigd aan een afvaardiging van het Van Weel-Bethesda.

Door Internetredactie Omroep Archipel