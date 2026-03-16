Wat vinden de partijen van overlast van mensen met verward gedrag?





In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hebben wij de negen deelnemende partijen twaalf vragen gesteld over uiteenlopende onderwerpen die Goeree-Overflakkee betreffen.

Mensen met verward of onbegrepen gedrag kunnen overlast veroorzaken in de wijken waar ze wonen. Voor andere bewoners kan dit onrust, een gevoel van onveiligheid en irritatie opleveren. Vinden de partijen de huidige aanpak voldoende.

VVD

De VVD vindt een veilige en leefbare omgeving de basis voor vrijheid en welzijn. Inwoners moeten zich beschermd en gehoord voelen en de partij ziet ruimte voor verbetering in de samenwerking tussen zorg, politie en handhaving. Snelle interventie en duidelijke meldpunten kunnen veel onrust voorkomen. Strafbaar gedrag wordt aangepakt, maar waar zorg nodig is, moet die ook tijdig worden ingezet. Voor omwonenden vindt de VVD duidelijke communicatie belangrijk.

50PLUS

50PLUS is van mening dat mensen die dit soort gedrag vertonen, begeleid moeten worden. Ook is begeleid wonen een optie en in het ergste geval wil de partij opname in een daartoe bestemde hulpinstelling.

CDA

Het CDA vindt dat mensen zich veilig moeten voelen in hun eigen buurt, maar dat mensen met psychische problemen ook recht hebben op goede zorg. De partij wil dat signalen snel worden opgepakt en dat zorg, politie en gemeente hierin goed samenwerken. Volgens hen kan één vaste regisseur per situatie voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen. Door op tijd passende hulp en opvang te regelen, zou escalatie voorkomen moeten kunnen worden.

ChristenUnie (CU)

De ChristenUnie vindt dat er de afgelopen jaren al een verbetering in de aanpak te zien is. Politie en zorg werken volgens de partij beter samen. Ook vindt de CU het belangrijk dat inwoners naar elkaar omzien, maar in het geval van grote overlast moet er een goede, structurele oplossing komen. Deze moet niet alleen de verwarde persoon helpen, maar ook de omgeving.

D66

D66 wil inwoners met verward gedrag menselijk en snel helpen door betere samenwerking tussen zorg en de openbare orde.

GAAN

GAAN vindt dat iedereen zich veilig moet voelen in de buurt. Volgens hen vraagt dat om een goede samenwerking tussen zorg en handhaving, maar ook om meer zichtbare handhaving waar dat nodig is. De partij wil dat problemen eerder worden gesignaleerd, zodat passende hulp kan worden geboden en de overlast voor de buurt kan worden beperkt.

GroenLinks-PvdA

De partij zegt dat de overlast reëel is, maar vindt niet dat de oplossing ligt in wegkijken of wegsturen. Mensen met verward gedrag hebben zorg nodig, maar omwonenden hebben recht op veiligheid en rust. GroenLinks-PvdA wil dan ook een betere samenwerking tussen zorg, wonen en veiligheid met meer aandacht voor preventie, verslavingszorg en passende woonvormen. De huidige aanpak kan en moet volgens de partij beter. Problemen verdwijnen niet door ze alleen bij de politie te leggen, maar volgens hen is samenwerken met zorgpartijen, zoals Kairos, juist essentieel. De partij noemt het maatwerk, waardoor niemand op straat zou moeten slapen en niemand wordt losgelaten.

SGP

De SGP vindt dat hulpverleners, hulpdiensten en gemeente goed moeten samenwerken om deze mensen te helpen.

Trots op Goeree-Overflakkee (TOG)

Trots op Goeree-Overflakkee vindt dat mensen verdwalen in een woud van loketten en organisaties. In elke kern wil de partij een vaste (of meerdere) herkenbare ondersteuner(s). Deze professionals kennen het dorp, ze komen bij de mensen thuis en regelen hulp waar het nodig is. Geen anoniem loket, maar een vertrouwd gezicht.

Niet-deelnemende partijen

GOLV, Jan Zwerus en SDP doen niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en komen daarom niet aan bod.

📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel