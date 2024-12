Waterschap en gemeente bundelen krachten voor een toekomstbestendige leefomgeving

Waterschap Hollandse Delta en de gemeente Goeree-Overflakkee hebben op 17 december 2024 een strategische samenwerkingsagenda ondertekend. Met deze overeenkomst bekrachtigen beide partijen hun gezamenlijke inzet om samen te werken aan een veilige, leefbare en gezonde leefomgeving.

Waterbeheer wordt steeds complexer

De strategische samenwerkingsagenda vormt de basis voor een structurele samenwerking tussen het waterschap en de gemeente. De gezamenlijke thema’s waar ze aan werken zijn bijvoorbeeld het versterken van duinen, dijken en kades, het maken van slimme keuzes voor woningbouw en waterberging en het zo efficiënt mogelijk omgaan met het zoetwater op het eiland. Daarnaast zoeken ze naar manieren om deze aanpak te combineren met economie, natuur, energievraagstukken en recreatie, zodat Goeree-Overflakkee ook in de toekomst veilig, leefbaar en duurzaam blijft. Door kennis te delen, plannen op elkaar af te stemmen en samen op te trekken, versterken beide partijen hun rol in de Zuid-Hollandse Delta.

Samenwerking is de sleutel om deze uitdagingen aan te gaan

Frank van Oorschot, heemraad financiën bij waterschap Hollandse Delta, geeft aan waarom samenwerking op het gebied van waterbeheer essentieel is: 'De uitdagingen rondom waterbeheer worden steeds complexer. Zo is het zorgen voor een goede zoetwatervoorziening een centraal vraagstuk voor de komende jaren wat gezamenlijke inspanning vraagt. Alleen door goed samen te werken met onze partners, zoals de gemeente Goeree-Overflakkee, kunnen we zorgen voor een veilige en leefbare omgeving voor onze inwoners.' Wethouder Henk van Putten van de gemeente Goeree-Overflakkee benadrukt ook het belang van de samenwerking: 'Goeree-Overflakkee als gemeente bestaat naast de 260 km² land voor 162 km² uit water. Het water omringt ons en dat maakt onze gemeente uniek. Tegelijk zijn er ook de uitdagingen van waterveiligheid en verdergaande verzilting waardoor zoetwaterbeschikbaarheid onder druk komt te staan. Vraagstukken die ons allemaal aangaan. Samenwerking tussen verschillende overheden is de sleutel om deze uitdagingen aan te gaan.'

Breder samenwerkingsprogramma

De samenwerking met de gemeente Goeree-Overflakkee is onderdeel van een bredere inzet van het waterschap op strategische samenwerkingsagenda’s. Waterschap Hollandse Delta heeft al vergelijkbare afspraken gemaakt met de gemeente Dordrecht en de gemeente Barendrecht. Hiermee bouwen zij samen met deze gemeenten aan een toekomstbestendige leefomgeving voor nu én voor de komende generaties.



Door Internetredactie Omroep Archipel