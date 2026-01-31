Watersnoodwandelingen houden herinnering aan Ramp van 1953 levend in Stellendam

De ramp van 1953 liet diepe sporen na op Goeree-Overflakkee. In Stellendam alleen al kwamen 62 inwoners om het leven. Om die geschiedenis tastbaar en levend te houden, organiseert het Streekmuseum Goeree-Overflakkee al sinds 2018 zogeheten watersnoodwandelingen door het dorp. Tijdens het radioprogramma "Op de Hoagte" vertelde gids Greta van der Wende over het belang en de impact van deze bijzondere wandelingen.

De watersnoodwandeling voert deelnemers langs straten die tijdens de ramp volledig onder water stonden. “We lopen door de straten die er toen ook al waren en vertellen het verhaal van de ramp, ook aan de hand van oude foto’s,” aldus Van der Wende. De wandeling duurt ongeveer twee uur en beslaat een route van zo’n drie kilometer.

Een opvallend onderdeel van de route zijn de zogenoemde kunstkruimels: tegels in het wegdek met letters en waterhoogtemarkeringen. Ze laten zien hoe hoog het water op verschillende plekken stond. “Als je alle letters verzamelt, dan komt daar een zin uit. Dat maakt het ook leuk voor kinderen, als een soort speurtocht,” legt Van der Wende uit. Het spelelement maakt de wandeling laagdrempelig, terwijl de historische lading behouden blijft.

De wandelingen worden maandelijks georganiseerd, meestal op de eerste zaterdag van de maand, en zijn ook op aanvraag beschikbaar voor groepen. Een groep bestaat doorgaans uit maximaal vijftien deelnemers. De belangstelling is groot. “Dit jaar is er best wel wat aandacht aan besteed en nu zitten de eerste maanden echt al vol,” zegt Van der Wende.

Tijdens de wandeling wordt ook de Nederlands Hervormde Kerk bezocht. Daar zijn nog altijd zichtbare sporen van de watersnood te zien. “Binnen kun je ook zien hoe hoog het water heeft gestaan. Dat vinden mensen altijd indrukwekkend,” vertelt de gids. Volgens haar maakt juist het lopen door het dorp zelf de ervaring bijzonder. “Het is educatief, maar niet in een museum. Gewoon in het dorp, in het eigen dorp.”

De verhalen blijven zich ontwikkelen. Regelmatig lopen er mensen mee die de ramp zelf hebben meegemaakt. “Dan horen wij soms ook nog nieuwe feiten,” zegt Van der Wende. “De geschiedenis moet verteld worden en doorgegeven aan volgende generaties.”

Ook straatnamen in Stellendam herinneren aan de periode na de ramp. Zo werd het dorp geadopteerd door Den Haag, wat leidde tot de Haagsestraat. De Brielsestraat herinnert aan de opvang die inwoners kregen in Brielle. Het zijn kleine, maar veelzeggende details die tijdens de wandeling extra betekenis krijgen.

Aanmelden voor de watersnoodwandeling kan via de website van het Streekmuseum Goeree-Overflakkee. De kosten bedragen 7,50 euro per persoon. De wandelingen starten om 10:00 uur bij het Wapen van Stellendam aan de Voorstraat. In de zomermaanden zijn er ook wandelingen doordeweeks, mede vanwege de grote belangstelling van toeristen.

