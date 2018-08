Watertekort blijft, extra actie tegen verzilting

Er is zeker twee tot drie maanden normaal Nederlands weer met regen voor nodig voordat het water weer op peil is. De regen die begin augustus 2018 valt is onvoldoende. Ook de aanvoer van water via de rivieren blijft laag. De grondwaterstand daalt, zeker op de hoge zandgronden in het oosten en zuiden. De verzilting neemt toe, natuur verdroogt, de waterkwaliteit verslechtert, zwemmers moeten oppassen, onder andere voor blauwalg, en ook de landbouwsector, industrie en scheepvaart hebben steeds meer last van de droogte.

Maatregelen

Maatregelen tegen droogte blijven dan ook onverminderd nodig. Dat bleek 9 augustus 2018 uit het landelijke crisisoverleg droogte (managementteam watertekorten). Elders in het land komt een extra maatregel. De Prinses Irenesluizen bij Wijk bij Duurstede worden ingezet om extra zoet water naar het Amsterdam Rijnkanaal te sturen. Voor de natuur, landbouw, industrie en drinkwater is zoet water cruciaal. Met deze maatregel wordt de indringing van zout zeewater, ofwel verzilting, tegengegaan.

Bewust met water

Het managementteam watertekorten roept nogmaals op geen water te verspillen, ook al is er voldoende drinkwater. De oproep blijft om water verspreid over de dag te gebruiken.

Meer meldingen blauwalg

De waterkwaliteit verslechtert door de droogte en de hoge watertemperatuur. Rijkswaterstaat en de waterschappen raden mensen die in oppervlaktewater willen zwemmen aan om zwemwater.nl of de Zwemwater-app te raadplegen. Daarnaast roepen waterschappen op om dode vissen of watervogels te melden bij het waterschap of bij de gemeente.