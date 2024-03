Webredacteur-podcastmaker streekomroep Goeree-Overflakkee

We zijn op zoek naar uitbreiding voor ons team! Ben je veelzijdig, gedreven en altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen in de wereld van journalistiek en podcasting? Dan is de betaalde functie van webredacteur-podcastmaker misschien wel perfect voor jou!

Onze streekomroep voor Goeree-Overflakkee is ontstaan uit de samenvoeging van FlakkeeNieuws en RTV SLOGO. Ons doel is het leveren van hoogwaardige en relevante nieuwsberichtgeving via internet, radio en tv, inclusief boeiende podcasts. In het kader van onze voortdurende professionalisering zijn we op zoek naar een gedreven webredacteur-podcastmaker.

Als webredacteur-podcastmaker ben je de kern van onze nieuwsvoorziening en podcastproductie. Onder begeleiding van een nieuwscoördinator werk je samen met omroepmedewerkers om een uitgebreide en kwalitatieve nieuws- en podcastvoorziening te realiseren.



Is deze job iets voor jou? Of ken je iemand die perfect past bij dit profiel? Meer informatie is te vinden op onze algemene website. Let op: deze vacature staat open tot 12 april 2024.



Door Internetredactie Omroep Archipel