Wethouder Van Putten ontsteekt lichtjes bij oorlogsgraven

In heel Nederland brandden er op kerstavond lichtjes op oorlogsgraven. Zo ook op Goeree-Overflakkee. Vrijwilligers van stichting WO2GO staken op 11 locaties kaarsjes aan. Wethouder Henk van Putten ontstak samen met Dimmen Geelhoed en Toon Huizer de lichtjes in Herkingen.

In 2023 brandden er op kerstavond kaarsjes bij meer dan 26.500 oorlogsgraven op bijna vijfhonderd plekken in Nederland. Stichting WO2GO, die zich richt op de geschiedenis van Goeree-Overflakkee in de Tweede Wereldoorlog, deed al sinds 2016 mee aan het landelijke initiatief. De vrijwilligers van WO2GO gingen op pad in de dorpen Ouddorp, Goedereede, Stellendam, Melissant, Herkingen, Dirksland, Middelharnis, Sommelsdijk, Nieuwe-Tonge, Den Bommel en Ooltgensplaat.

Oorlogsslachtoffers Herkingen

Wethouder Henk van Putten stak op de begraafplaats in Herkingen een kaars aan op het graf van de Engelse vliegenier Herbert (Bert) Austin. Deze boordwerktuigkundige, aan boord van een Halifax bommenwerper, kwam samen met piloot Francis (Frank) Fennessey om het leven toen hun toestel explodeerde op 23 april 1944 en in de polder (nu het Austinplein) bij Herkingen neerstortte.

Ook stak hij een kaars aan voor de overige oorlogsslachtoffers in Herkingen (Cornelis Koote, Lambrecht Hogerwerf, Aren Huizer, Adriaantje de Jong, Adrianus Munters, Teunis Munters, Herbert Ingle Austin, James Francis Fennessey, Alexander Achtymichuk), die ergens anders waren begraven.



Door Internetredactie Omroep Archipel