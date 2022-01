Wie weet waar Maria is?

De 79-jarige vrouw is vermist vanuit Middelharnis op de Berkenlaan. Ze is daar vrijdagochtend 7 januari voor het laatst gezien. Wie heeft haar de laatste dagen nog gezien of heeft andere informatie voor het onderzoek? De familie en de politie maken zich zorgen om haar.

Maria is een verzorgde slanke vrouw van 1.70 meter lang. Ze draagt een bril en heeft grijs haar. Zie je haar of heb je andere relevante informatie, bel dan 112.