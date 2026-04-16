Wijzers terug aan Sommelsdijkse kerktoren





De kerktoren van Sommelsdijk heeft zijn vertrouwde aanblik terug. Op maandag 13 april 2026 zijn de wijzerplaten en wijzers van de torenklok opnieuw geplaatst, nadat deze begin februari waren verwijderd voor onderhoud.

Alle vier de wijzerplaten zijn volledig vervangen, terwijl de wijzers zorgvuldig zijn opgeknapt en opnieuw gemonteerd. Daarmee oogt de klok weer als vanouds, maar is deze technisch weer helemaal bij de tijd.

Ook de grote en kleine luidklokken zijn in dezelfde periode uit de toren gehaald voor onderhoud. Hierdoor moesten inwoners van Sommelsdijk het enkele maanden zonder het vertrouwde klokgelui stellen.

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Door Internetredactie Omroep Archipel