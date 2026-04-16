Aanrijding op kruising N215





Donderdagmiddag 16 april 2026 zijn rond 12:15 uur twee auto’s met elkaar in botsing gekomen op de N215. Het ongeval vond plaats op de kruising van de Dorpsweg met de Staverseweg bij Sommelsdijk.

De politie en een rapid responder van de ambulancedienst kwamen ter plaatse om hulp te bieden aan de betrokkenen. Een bestuurster is door de verpleegkundige nagekeken, maar er raakte niemand gewond bij het incident.

Het verkeer ondervond weinig hinder van het ongeval. Een berger heeft de beschadigde voertuigen afgevoerd.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel