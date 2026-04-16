Minder flitsboetes op Goeree-Overflakkee in 2025





Automobilisten op Goeree-Overflakkee hebben in 2025 11.622 minder flitsboetes gekregen dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau, geanalyseerd door Autoverzekering.nl en gepubliceerd op 7 april 2026 in Amsterdam. In totaal ging het om 36.319 boetes voor snelheidsovertredingen en rijden door rood licht.

Ook landelijk daalde het aantal flitsboetes. In 2025 werden ruim 2,7 miljoen overtredingen geregistreerd, een afname van 16,5 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Binnen de gemeente werden de meeste overtredingen gemeten bij een flitspaal op de N57, ter hoogte van Goedereede, bij de kruising met de Vissersweg. Daar werden 16.666 overtredingen vastgesteld.

De cijfers laten zien dat het aantal flitsboetes per gemeente sterk verschilt. Over de oorzaken van de daling in Goeree-Overflakkee worden in de analyse geen conclusies getrokken. Het volledige onderzoek is te lezen op autoverzekering.nl.

Tip de redactie



💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel