Tientallen reacties op aanpak Haringvlietbrug A29





Op de plannen voor de vernieuwing van de Haringvlietbrug in de A29 zijn begin 2026 in totaal 86 reacties binnengekomen bij Rijkswaterstaat, afkomstig van inwoners, bedrijven en organisaties die hun zorgen, wensen en ideeën hebben gedeeld. Rijkswaterstaat gebruikt de inbreng bij de verdere uitwerking van de plannen voor het vaste deel van de brug, die uiterlijk in 2032 moet zijn vernieuwd.

De Haringvlietbrug is een belangrijke verbinding tussen Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland en wordt veel gebruikt door nationaal en internationaal verkeer. Volgens Rijkswaterstaat is vernieuwing nodig vanwege slijtage aan de stalen constructie. De plannen worden voorbereid volgens de regels van de Omgevingswet, waarbij inspraak van betrokkenen een rol speelt.

Brugdek

Het voorkeursplan dat nu verder wordt onderzocht, gaat uit van het vervangen van het brugdek op de bestaande pijlers. Daarbij blijven de huidige functies van de brug gelijk en komt er geen extra capaciteit. Ook het beweegbare deel van de brug blijft behouden. Tijdens de inspraakperiode konden belangstellenden alternatieven en ideeën aandragen voor de uitvoering.

Andere oplossingen

In de reacties uit de omgeving worden verschillende aandachtspunten genoemd. Zo pleiten sommige indieners voor andere oplossingen, zoals een tunnel of een grotere brug met meer capaciteit. Anderen vragen om een hogere doorvaarthoogte om brugopeningen te beperken. Ook zijn er zorgen over de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden, bijvoorbeeld voor hulpdiensten, en over hinder voor weggebruikers en scheepvaart. Daarnaast zijn er suggesties gedaan voor de planning en uitvoering van het werk.

In gesprek

Rijkswaterstaat zegt de reacties te beoordelen en te bundelen in een zogeheten nota van antwoord, die naar verwachting in juni 2026 wordt gepubliceerd via Platform Participatie. In die nota wordt ook aangegeven wat er met de inbreng is gedaan.

De komende tijd organiseert Rijkswaterstaat gesprekken met belangenorganisaties en gebruikers, onder meer over bereikbaarheid, scheepvaart en logistiek. Ook wordt overlegd met waterschappen, zorginstellingen en grondeigenaren. Op die manier wil de organisatie belangen uit de omgeving meenemen in de verdere plannen.

Financiering

De vernieuwing van de Haringvlietbrug maakt deel uit van een bredere opgave om de Nederlandse infrastructuur te onderhouden en te vernieuwen. Over de financiering van dit soort projecten moet het kabinet nog besluiten. De minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat hebben hierover op 16 maart 2026 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Voor de zomer van 2026 wordt duidelijk hoe het beschikbare budget wordt verdeeld.

We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel