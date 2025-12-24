Windpark deelt bijna 37.000 euro uit aan buurtprojecten

Op vrijdag 19 december 2025 reikte Windfonds Krammer bij Windpark Krammer subsidies uit aan vier organisaties uit de regio. Met deze bijdragen ondersteunt het fonds projecten op het gebied van welzijn, cultuur en leefomgeving. In totaal werd een bedrag van bijna € 37.000,- toegekend aan initiatieven in Oude-Tonge, Nieuwe-Tonge en Bruinisse.

Het was de dertiende keer dat het windfonds cheques uitdeelde. Vertegenwoordigers van de organisaties namen de bijdragen in ontvangst bij het windpark. Volgens voorzitter Henk Gravestein is dit een belangrijk moment voor het bestuur, omdat het laat zien hoe de opbrengsten van het windpark ten goede komen aan de omgeving.

Steun

De fanfare Vooruit uit Oude-Tonge ontving € 430,76 voor de aanschaf van extra uniformen voor nieuwe leden. Gemiva Serviceteam Ebbe & Vloed uit Oude-Tonge kreeg € 12.000,- voor de aankoop van een duofiets en een bijbehorende stalling. De CBS Oranje Nassauschool in Nieuwe-Tonge ontvangt € 11.766,82 voor de aanleg van een pannakooi op het nieuwe schoolplein. Museum Brusea in Bruinisse kreeg € 12.500,- voor een overkapping naast de buitenkeuken, waarvoor eerder al steun was verleend.

Profiteren

Samen gaat het om een bedrag van € 36.697,58. Een deel van de aanvragen uit deze subsidieronde wordt nog beoordeeld, waardoor het totale bedrag later kan oplopen. Windfonds Krammer wil met de bijdragen zorgen dat inwoners in de omgeving meeprofiteren van Windpark Krammer.

Het windfonds blijft op zoek naar nieuwe projecten die passen binnen de doelstellingen van het fonds. Aanvragen kunnen twee keer per jaar worden ingediend, voor 1 april en voor 1 oktober. Windpark Krammer is een initiatief van de coöperaties Zeeuwind en Deltawind en werd ontwikkeld door bijna 5.000 leden.

