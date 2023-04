Woningaanbod Oost West Wonen nu in een app

Woningzoekenden die staan ingeschreven bij Oost West Wonen vinden het aanbod van sociale huurwoningen op Goeree-Overflakkee nu nog makkelijker in een app. Even snel het aanbod bekijken, reageren op een huurwoning en bijhouden of u nog kans maakt op de woning; het kan allemaal in de nieuwe app voor woningzoekenden. Een nieuw account aanmaken is niet nodig. Als u al bent ingeschreven als woningzoekende bij Oost West Wonen, gebruikt u voor de app dezelfde inloggegevens als voor de website.

De app staat online in de Google Playstore en Apple Appstore onder de noemer ‘Woningaanbod Oost West Wonen’. U herkent de app aan het logo van Oost West Wonen op een blauwe achtergrond. Begin 2023 is ook de Oost West Wonen app voor huurders live gegaan, deze ‘Mijn Oost West Wonen’ app is te herkennen aan het logo op een witte achtergrond.

Altijd op de hoogte van het laatste aanbod

Het zoeken naar een geschikte huurwoning wordt met deze app veel makkelijker. Via de woningzoekende app kunnen woningzoekenden het woningaanbod van Oost West Wonen bekijken en meteen reageren op een huurwoning die bij hen past. Het opstarten van de computer is niet meer nodig. In de app ziet de woningzoekende meteen terug hoeveel reacties er op een woning zijn en op welke positie hij/zij staat.

“Bij Oost West Wonen begrijpen we heel goed dat wanneer iemand op zoek is naar een huurwoning, dat hij het aanbod op de voet wil volgen. Met de nieuwe app zorgen we ervoor dat dit mogelijk is en maken we het reageren op een woning veel makkelijker, vertelt Peter Klink, manager wonen bij Oost West Wonen.

Van wekelijks naar dagelijks nieuw aanbod

Het nieuwe woningaanbod van Oost West Wonen is nu wekelijks op dinsdag terug te vinden op de website en in de lokale krant Groot Goeree Overflakkee. Met ingang van juni stopt de woningcorporatie met het publiceren van de woningen in de krant, waardoor het mogelijk wordt om dagelijks nieuw aanbod te publiceren. De nieuwe app en de website van Oost West Wonen zijn dan dé middelen om op de hoogte te blijven van het nieuwste aanbod sociale huurwoningen op Goeree-Overflakkee. Woningzoekenden die geen mailadres, mobiele telefoon of computer hebben, kunnen langskomen op kantoor of bellen om het woningaanbod te bekijken en hierop te reageren.

Meer informatie over de app vindt u op: https://woningzoeken.oostwestwonen.nl/app