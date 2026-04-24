Zes lintjes uitgereikt op Goeree-Overflakkee





Zes inwoners van Goeree-Overflakkee hebben op vrijdag 24 april 2026 een Koninklijke onderscheiding gekregen tijdens de jaarlijkse lintjesregen. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman reikte de onderscheidingen uit bij de mensen thuis. Zij zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege hun langdurige inzet voor de samenleving.

De zes gedecoreerden hebben zich ieder op hun eigen manier jarenlang ingezet voor anderen. Hun werk varieert van hulp aan mensen in armoede en ondersteuning van vluchtelingen tot vrijwilligerswerk in het onderwijs, de zorg en het verenigingsleven.

Zo zet mevrouw C.J. (Caty) Breeman-Melissant (63) zich al meer dan zeventien jaar in voor mensen in armoede. Zij zamelt wekelijks voedsel en goederen in en ondersteunt gezinnen die niet altijd gebruik kunnen maken van bestaande regelingen.

De heer dr. S.H.P. (Swier) Garst (72) werkte ruim veertig jaar als docent wiskunde en bleef ook daarna actief als begeleider van leerlingen en volwassenen. Daarnaast vervulde hij functies binnen een gymnastiekvereniging en een vakvereniging voor wiskundeleraren.

De heer K. (Krijn) Kasteleijn (67) was werkzaam bij de gemeente en vervulde daarnaast verschillende bestuurlijke functies. Hij is al lange tijd actief binnen zijn kerk en zet zich ook in voor een zorgorganisatie.

Mevrouw N.A. (Nel) ’t Mannetje-Moijses (80) is sinds de jaren tachtig actief binnen een vrouwenbond en werkt al jaren als vrijwilliger in zorginstellingen. Ook binnen de kerk ondersteunt zij ouderen en zieken.

De heer B.C. (Barend) van der Spaan (68) is al decennialang betrokken bij verschillende organisaties, onder meer in de kerk, het verenigingsleven en maatschappelijke ondersteuning. Hij helpt mensen onder meer met administratieve en financiële vragen.

Mevrouw A.C.M. (Marie Antoinette) Westra (53) zet zich in voor mensen in kwetsbare situaties, zowel in Nederland als daarbuiten. Zij organiseerde hulpacties en ondersteunt onder meer vluchtelingen.

De lintjesregen is een jaarlijkse gebeurtenis waarbij mensen een Koninklijke onderscheiding krijgen voor hun bijzondere inzet voor de samenleving.

📧 Mail naar

📞 Bel naar

Door Internetredactie Omroep Archipel