Zes weken crisisnoodopvang op Goeree-Overflakkee

Gemeente Goeree-Overflakkee vangt vanwege de schrijnende situatie bij het aanmeldcentrum Ter Apel vanaf ongeveer 16 juli 150 asielzoekers op. De crisisnoodopvang voor maximaal zes weken vindt plaats op riviercruiseschip Alemannia bij het Havenhoofd van Middelharnis.

De boot meert aan op de zogenoemde pianosteiger, bij de palmboom op de kop van het gebied. Dat is niet bij de steiger waar afgelopen winter al 75 asielzoekers op een schip werden opgevangen. Daardoor blijft het parkeerterrein intact. Ook het strand blijft gewoon toegankelijk voor inwoners en recreanten.

Voorwaarden

De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond is samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verantwoordelijk voor de opvang. De gemeente heeft na de goed verlopen eerdere opvang een aantal voorwaarden gesteld:

- Maximaal 150 mensen;

- Voor een periode van maximaal zes weken;

- Op het schip én op de wal is dag en nacht beveiliging aanwezig;

- Het terrein van de crisisnoodopvang wordt afgeschermd. De vluchtelingen krijgen duidelijke regels mee, bijvoorbeeld niet op het strand, Park Nieuw-Zeeland en het bedrijventerrein.

Aandacht voor veiligheid

Het is nog niet duidelijk welke groep onderdak vindt op het cruiseschip. De zomervakantie is geen ideale periode voor opvang, zo erkent ook het gemeentebestuur. Daarom zijn er strikte voorwaarden vooraf gesteld en is er veel aandacht voor de veiligheid in het gebied. Met de opvang helpt de gemeente om de druk op het aanmeldcentrum te verlichten. “We nemen onze verantwoordelijkheid en maken goede afspraken om dit zo goed mogelijk te laten verlopen”, beaamt burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman. “Het voordeel is dat we ervaring hebben opgedaan met de goed verlopen eerdere asielopvang. En met die kennis gaan we dit proces in.”

Woensdagavond 29 juni 2022 is een afvaardiging van de direct-omwonenden ingelicht in een persoonlijk gesprek. Daarna is er gelijk bij en rond Park Nieuw Zeeland een brief bezorgd. Voor de direct-omwonenden is er op maandag 11 juli 2022 een informatiebijeenkomst bij Webego.

De gemeente heeft de pagina www.goeree-overflakkee.nl/crisisnoodopvang ingericht met meer informatie over de opvang.