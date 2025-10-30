 Luister radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij of kijk live TV

Zo stemde Goeree-Overflakkee tijdens de Tweede Kamerverkiezingen

De PVV is op Goeree-Overflakkee de grootste partij geworden bij de Tweede Kamerverkiezingen. 21,1 procent van de inwoners heeft op de partij van Geert Wilders gestemd. De SGP kreeg daarna de meeste stemmen: 15,4 procent.

Twee jaar geleden werd de PVV de grootste met 28,4 procent van de stemmen. Daarna volgde de SGP (15,1 procent) en VVD (12,4 procent). Terwijl de percentages van de SGP en VVD nagenoeg gelijk zijn gebleven, levert de PVV flink in. Het CDA boekt de meeste winst. De partij van Henri Bontenbal gaat van 3,9 procent van de stemmen in 2023, naar 12,5 procent in 2025.

83,8 procent van de stemgerechtigde inwoners ging woensdag naar de stembus. Dat is iets meer dan bij de verkiezingen in 2023, toen 83,4 procent van Goeree-Overflakkee een stem uitbracht.

Donderdag 30 oktober 2025
Door Internetredactie Omroep Archipel

