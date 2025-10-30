Zo stemde Goeree-Overflakkee tijdens de Tweede Kamerverkiezingen

De PVV is op Goeree-Overflakkee de grootste partij geworden bij de Tweede Kamerverkiezingen. 21,1 procent van de inwoners heeft op de partij van Geert Wilders gestemd. De SGP kreeg daarna de meeste stemmen: 15,4 procent.

Twee jaar geleden werd de PVV de grootste met 28,4 procent van de stemmen. Daarna volgde de SGP (15,1 procent) en VVD (12,4 procent). Terwijl de percentages van de SGP en VVD nagenoeg gelijk zijn gebleven, levert de PVV flink in. Het CDA boekt de meeste winst. De partij van Henri Bontenbal gaat van 3,9 procent van de stemmen in 2023, naar 12,5 procent in 2025.

83,8 procent van de stemgerechtigde inwoners ging woensdag naar de stembus. Dat is iets meer dan bij de verkiezingen in 2023, toen 83,4 procent van Goeree-Overflakkee een stem uitbracht.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel