Zonnige dag voor 112-dag Goeree-Overflakkee

Op zaterdag 23 september 2017 was het Spuiplein in Middelharnis omgetoverd tot een ware 112-belevenis. BL Veiligheid heeft na een succesvolle eerste editie, wederom in samenwerking met Stichting 'Hart van Goeree-Overflakkee' een leuke dag in elkaar gezet om zo veel mogelijk mensen, groot en klein, kennis te laten maken met allerlei onderdelen die horen bij veiligheid.

Diverse instanties hebben hun diensten, materieel en samenwerkingen laten zien op deze dag. Jonathan Jelier maakte een video van de 112-dag. Klik hier om de video te bekijken.