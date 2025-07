Zorgen over verdwijning supermarkt, arbeidsmigratie en woningaanbod

Tijdens de drukbezochte informatieavond in Melissant op donderdag 17 juli 2025 zijn uiteenlopende thema’s aan bod gekomen die het dorp momenteel bezighouden. Inwoners spraken met raadsleden, wethouders en burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman. Onderwerpen als de sluiting van de Coöp-supermarkt, de huisvesting van arbeidsmigranten en woningbouw stonden hoog op de agenda.

Door Jordy Vlietland

Hechte gemeenschap, brede zorgen

Melissant staat bekend als een klein dorp, met een grote onderlinge samenhang. Dat werd ook duidelijk tijdens de avond, waar naast serieuze thema’s ruimte was voor gemoedelijke gesprekken over sport (zoals jeu de boules), kerken en het leven in omliggende dorpen. Tegelijkertijd klonken er zorgen over knelpunten in de leefbaarheid.

Wij schoven aan bij een tafel met bezorgde inwoners en ChristenUnie-lijsttrekker Mariëlle van den Berg-Mostert, waar onder meer het verdwijnen van de supermarkt en woningnood uitgebreid werden besproken.

De sluiting van de lokale supermarkt zorgt voor veel verdriet, met name onder oudere inwoners die nu in een ander dorp hun boodschappen moeten halen. “Er zit veel pijn dat de supermarkt dicht is,” gaf ChristenUnie-lijsttrekker Mariëlle van den Berg-Mostert aan. “Jongere bewoners bestellen vaker online, maar ouderen zijn aangewezen op fysieke winkels en moeten nu naar omliggende dorpen reizen voor hun boodschappen,” beaamde een groepje inwoners dat aan tafel zat.

Volgens Van den Berg mag de gemeente geen subsidies verstrekken om een supermarkt overeind te houden. Wel ziet zij toekomst in een zogenoemde ‘ophaalsupermarkt’ zoals de Vershal in Ouddorp, vlak bij de Jumbo. Maar dit was volgens de lijsttrekker niet handig voor oudere mensen. “Een rustige plek, zonder een bestaande supermarkt in de buurt, zou geschikter zijn vanwege de rust.”

Hardrijdende auto’s

Verkeersveiligheid is een terugkerend punt van zorg. Iemand van de groep wees op te hoge heggen, die het zicht belemmeren en daarmee gevaarlijke situaties opleveren. “Ik heb deze klachten vanuit meerdere hoeken gehoord,” reageerde Van den Berg op deze klacht. Ook werd aangegeven dat in het dorp – net als in andere dorpen – vaak te hard wordt gereden, vooral op rechte stukken in en rondom het dorp. Ook de overvolle terreinen bij scholen tijdens haal- en brengmomenten werden als knelpunt genoemd.

“Nieuwe huizen eerst voor eigen inwoners”

Er klonk een duidelijke roep om nieuwbouwwoningen eerst beschikbaar te stellen aan inwoners van Melissant. Van den Berg-Mostert benadrukte dat dit ook het uitgangspunt moet zijn: “De behoefte is hier in het dorp groot. Te vaak worden woningen opgekocht door mensen uit de Randstad,” zegt één van de inwoners.

Een van de nieuwbouwprojecten in Melissant is het Hofje van Melissant, dat aan de Voorstraat wordt ontwikkeld. Het project bestaat uit twee vrijstaande, levensloopbestendige woningen met onder andere vier slaapkamers en een slaapkamer met badkamer op de begane grond. De huizen zijn gericht op grotere gezinnen, maar ook toekomstbestendig ontworpen. De verkoop start naar verwachting in februari, de bouw in oktober, met oplevering volgt in mei 2026.

Arbeidsmigratie

De huisvesting van arbeidsmigranten blijft een heet hangijzer. In 2024 escaleerde een bewonersbijeenkomst toen de plannen voor een grootschalige migrantenlocatie in Melissant bekend werden gemaakt. Woede en chaos beheersten de avond. Het plan betrof tijdelijke verblijfunits van 300 arbeidsmigranten nabij het dorp, tot grote onvrede van inwoners.

Die onrust klinkt ook dit jaar nog duidelijk door. “Niemand zit te wachten op een migrantenplek,” zei een inwoner tijdens het gesprek met Mariëlle. De ChristenUnie pleitte destijds voor maximaal 200 plekken. Van den Berg-Mostert gaf aan dat de gemeente de impact en gevoeligheid heeft onderschat: “Het leidde tot een stapeling van boosheid.”

Projectleider Ankur Fenger, die verantwoordelijk is voor het project, werd bij het gesprek geroepen toen het onderwerp ter sprake kwam. Hij gaf aan dat er eerst een vergunningstraject moet worden doorlopen en overeenstemming moet worden bereikt. “Maar er zijn nog veel vraagtekens rondom dit project,” licht hij toe.

Geen wonderavond

Hoewel inwoners blij zijn met de gelegenheid tot gesprek, werd de vraag of de signalen ook daadwerkelijk worden opgepakt. Sommige vragen belanden op een digitaal antwoordplatform, andere worden doorgegeven aan wethouders. “Maar,” zei Van den Berg-Mostert nuchter, “het is geen toveravond waarmee we alles oplossen.”

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.