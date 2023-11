Zorgverzekering voor inwoners met laag inkomen

Inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen kunnen een speciale collectieve zorgverzekering (gemeentepolis) afsluiten voor 2024. Daar heeft gemeente Goeree-Overflakkee een contract voor met zorgverzekeraar CZ.

"Sommige inwoners hebben hogere zorgkosten door een chronische ziekte of beperking. Als je dan een laag inkomen hebt, is goede en betaalbare zorg extra belangrijk. De gemeentepolis kan een goede optie voor je zijn. Met de gemeentepolis willen we meer mensen mee laten doen in onze samenleving", aldus zorgwethouder Berend Jan Bruggeman.

Ontdek de gemeentepolis

De gemeentepolis bestaat uit een basisverzekering en 1 van 3 soorten aanvullende pakketten. Voor deelnemers zijn er voordelen:

• De gemeente betaalt mee (tussen de € 14,- en € 25,- per verzekerde per maand);

• 6% collectiviteitskorting op aanvullende pakketten;

• Ruime vergoedingen voor bijvoorbeeld tandartskosten, medicijnen en huishoudelijke hulp.

De gemeente vraagt inwoners om te onderzoeken of de gemeentepolis voor hen de beste keuze is. Of dat een andere zorgverzekering beter past.

Meer informatie

Lees tarieven en voorwaarden op: www.goeree-overflakkee.nl/collectieve-zorgverzekering. En kijk voor verschillende pakketten en vergoedingen op: www.gezondverzekerd.nl/goeree-overflakkee. Sluit de gemeentepolis uiterlijk 17 december 2023 af. Dan kan de gemeente de aanvraag op tijd verwerken.

Voor vragen over de gemeentepolis kunnen inwoners contact opnemen met het Sociaalcontactpunt. Via telefoonnummer 14 0187 (optie 1) of per mail sociaalcontactpunt@goeree-overflakkee.nl.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws