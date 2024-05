Zweed Jonas reist per paddleboard naar Ouddorp

De Zweed Jonas Böhlmark heeft Ouddorp bezocht op zijn reis per paddleboard van Noorwegen naar Schotland. De topsporter reist al bijna twee jaar door Noord-Europa, om aandacht te vragen voor mentale gezondheid. Hij heeft zelf een bipolaire stoornis, en wil laten zien dat dat niet het einde van de wereld hoeft te betekenen. Ook heeft hij er een boek over geschreven.

Afgelopen Pinksteren kwam Jonas aan in Ouddorp. "Hiervoor heb ik in de haven van Rotterdam gepeddeld," vertelt hij in het Engels. "Dat was erg spannend, vanwege de grote schepen. Ik had een volgboot, om me te begeleiden."

De Zweed heeft tijdens zijn missie ook bijna 50 marathons op zijn naam gezet, en lange ski- en mountainbike tochten gemaakt. Alles met een missie: om meer bewustzijn te kweken over het leven met een bipolaire stoornis. Zelf heeft Jonas ook een bipolaire stoornis, hevige stemmingswisselingen, met daarnaast psychoses op zijn 19e en zijn 30e. "Ik wil vooral laten zien dat je ook met een bipolaire stoornis ver kunt komen."

Topsporter

Jonas leeft als een topsporter, met veel beweging, gezond eten, geen alcohol en veel in de natuur en met vrienden en familie zijn. "Medicijngebruik is per individu verschillend, maar bij mij werkt het goed, als ik het dagelijks trouw inneem."

Tijdens zijn reis slaapt Jonas in de buitenlucht, in een tent of in zijn hangmat. Voor eten en douchen maakt hij graag gebruik van de gastvrijheid van mensen die hij tegenkomt. "Ik kom alleen maar aardige mensen tegen."

Na een paar dagen rust op Goeree-Overflakkee, is Jonas inmiddels in Westkapelle aangekomen, waar hij een volgboot probeert te regelen voor de oversteek naar Engeland. Ook wacht hij op de perfecte weersomstandigheden. "Als alles meezit, moet ik het in 24 uur kunnen redden naar de overkant." Van daaruit wil Jonas naar Schotland peddelen. Via zijn Go Fund-Me pagina zijn de avonturen te volgen. Ook heeft Jonas een Instagramaccount: @jonasbohlmark.



Door Linda van der Klooster