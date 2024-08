06-Polsbandjes bieden extra veiligheid voor kinderen op het strand

De zomer is in volle gang en het strand van Ouddorp trekt dagelijks duizenden bezoekers. Met de veiligheid van kinderen in gedachten, heeft de Reddingsbrigade Ouddorp sinds een aantal jaren een bijzonder hulpmiddel voor handen: de 06-polsbandjes. Omroep Archipel sprak met Marijn de Ruiter, medewerker van de Reddingsbrigade, over deze polsbandjes en de cruciale rol die ze spelen in het waarborgen van de veiligheid van kinderen op het strand.

Door Danny Rijkels

"De 06-polsbandjes liggen hier klaar op de reddingspost," vertelt Marijn. "Ouders kunnen hun telefoonnummer erop schrijven en het bandje om de pols van hun kind doen. Mocht het kind verdwalen, dan kunnen we snel contact opnemen met de ouders zodra het kind gevonden is. De polsbandjes zijn beschikbaar bij onze reddingsposten op zowel Flaauwe Werk als op de Brouwersdam. Elke zomerdag liggen ze klaar, inclusief een pen om het telefoonnummer erop te schrijven."

Op de vraag hoeveel kinderen jaarlijks verdwalen en dankzij de polsbandjes worden teruggevonden, geeft Marijn aan dat precieze cijfers ontbreken. "Maar in het algemeen vinden we ongeveer 20 kinderen per jaar terug. Het is dus zeker de moeite waard," bevestigt hij.

De polsbandjes blijken een effectief middel te zijn, maar weten de meeste ouders wel van hun bestaan? "In het algemeen wel," zegt Marijn. "Ze worden vaak meegenomen, al zijn we niet constant bezig met campagne voeren. We willen de polsbandjes via deze weg dan ook graag weer eens onder de aandacht brengen."

Geschiedenis en aankomend jubileum

De Reddingsbrigade Ouddorp bestaat al bijna 75 jaar en heeft een rijke geschiedenis. "Volgend jaar in 2025 vieren we ons 75-jarig jubileum. Onze brigade is ontstaan na enkele verdrinkingen op het strand van Ouddorp, waarna vrijwilligers zich hebben aangemeld," vertelt Marijn. De belangrijkste taken van de brigade zijn preventief van aard: "We patrouilleren over de stranden met voertuigen, boten, fietsen en te voet. Daarnaast staan we in contact met de meldkamer van de brandweer en de kustwacht."

De brigade telt ongeveer 100 leden, waarvan de helft actief is op het strand. "Het zijn niet alleen lifeguards, maar ook mensen die minder vaak komen of net zijn opgeleid. Er is constant aanwas van nieuwe vrijwilligers," zegt Marijn.

Vrijwilligers

Nieuwe vrijwilligers worden goed voorbereid. "Vorige week hebben we tien jonge mensen opgeleid. Na een week theorie en praktijk volgen ze een stage van 40 uur om hun lifeguard-diploma te behalen," legt Marijn uit. De vrijwilligers die zich aanmelden als lifeguard zijn voornamelijk jonge mensen die graag op het strand en in het water te vinden zijn. Naast de praktische vaardigheden zijn soft skills zoals sociale vaardigheden, empathisch vermogen en de wil om anderen te helpen ook erg belangrijk. Ook onderling goed kunnen samenwerken is cruciaal."

Hoewel de meeste leden vrijwilligers zijn, is er ook een mogelijkheid voor een arbeidsovereenkomst met een vergoeding. "Het is geen vetpot, maar wel een goede onkostenvergoeding," aldus Marijn. Voor geïnteresseerden die vrijwilliger willen worden, raadt Marijn aan een mailtje te sturen naar lifeguardworden@ouddorpsereddingsbrigade.nl "Dan plannen we een meeloopdag in zodat je kunt kijken of het werk bij je past."

