Inwoners verenigen zich tegen komst McDonald's





De voorbereidingen voor de bouw van een McDonald's op Goeree-Overflakkee zijn in volle gang, maar niet iedereen is daar blij mee. Een aantal inwoners heeft zich verenigd in het initiatief Nee tegen McDonald's Goeree-Overflakkee en hoopt de komst van de fastfoodketen te kunnen tegenhouden.

De initiatiefnemers willen zich liever niet publiekelijk kenbaar maken. Ze omschrijven zichzelf als "lokale burgers die het eiland Goeree-Overflakkee koesteren en de lokale (horeca)ondernemers willen steunen". Maar niet alleen de locatie is hun een doorn in het oog. Ook aan de overkant wordt volgens de initiatiefnemers geen Big Mac aangeschaft of Happy Meal weggewerkt. "We zijn liefhebbers van puur authentiek eten en dan het liefst zo onbewerkt mogelijk", laat het initiatief weten. "We zijn tegen alle fastfoodondernemingen. Een fastfoodonderneming op Goeree-Overflakkee vinden wij onwenselijk, dus daarom zijn we in actie gekomen."

Daarnaast maken de initiatiefnemers zich zorgen over mogelijke verkeersoverlast en de negatieve invloed op lokale horecaondernemers, de natuur en de omgeving. "We willen zuinig zijn op onze leefomgeving. Voor onze generatie en ook voor de volgende generaties."

Ook op sociale media wordt door tegenstanders regelmatig gewezen op een mogelijke toename van zwerfafval. Stichting Schoon Goeree-Overflakkee laat naar aanleiding van die discussie weten geen standpunt voor of tegen de komst van een McDonald's te willen innemen. In een Facebookbericht schrijft de organisatie dat haar missie een schoon eiland is. "Daarbij richten we ons niet op de vraag waar zwerfafval vandaan komt, maar op het voorkomen én opruimen ervan. Of zwerfafval nu afkomstig is van fastfoodverpakkingen, blikjes, flesjes, snoepwikkels, sigarettenpeuken of ander afval: voor ons maakt de herkomst geen verschil."

Identiteit van het eiland

Het initiatief zegt daarnaast veel waarde te hechten aan een gezonde leefstijl. "Het in meer of mindere mate consumeren van fastfood hoort daar volgens ons niet bij." De initiatiefnemers benadrukken dat ze niet tegen nieuwe ontwikkelingen op het eiland zijn, maar noemen McDonald's "totaal niet van toegevoegde waarde" en een keten die niet past bij het karakter en de identiteit van Goeree-Overflakkee.

Om de komst te voorkomen, zijn ze een petitie en een Facebookpagina gestart. Via de Facebookpagina helpt de actiegroep andere tegenstanders bij het indienen van een schriftelijke zienswijze. De door hen opgestelde zienswijze bevat volgens de initiatiefnemers "meerdere zwaarwegende argumenten" en kan per e-mail worden opgevraagd.

De petitie telt niet als officieel ingediende zienswijze, maar is bedoeld als extra signaal.

Onvolledig beeld

Marc Wever laat namens McDonald's Nederland weten te begrijpen dat de komst van een nieuw restaurant vragen en reacties oproept. Tegelijkertijd noemt hij het jammer dat er weerstand is. "Onze ervaring is dat zorgen vaak voortkomen uit een onvolledig beeld van wie wij zijn en hoe wij werken. Daarom gaan wij graag in gesprek met omwonenden en andere belanghebbenden."

Ook wijst hij op positieve reacties tijdens inloopavonden en op een petitie vóór de komst van een McDonald's, die volgens hem ruim 2.100 handtekeningen heeft opgeleverd. Volgens Wever zien voorstanders het restaurant vooral als een impuls voor het eiland, de jeugd en de lokale economie.

Over mogelijke verkeersoverlast zegt hij: "Bij elke nieuwe vestiging laten wij een onafhankelijk verkeersonderzoek uitvoeren en kijken wij samen met de gemeente zorgvuldig naar de situatie. Uit onderzoek blijkt dat de locatie, mede dankzij de geplande infrastructurele aanpassingen, als verkeersveilig kan worden beschouwd."

Straal van 100 meter

Ook het punt van zwerfafval wordt volgens McDonald's serieus genomen. "Alle McDonald's-restaurants houden een straal van 100 meter rondom het restaurant vrij van zwerfafval. Daarnaast werken wij in veel gemeenten met zwerfafvalconvenanten, waarbij wij samen met gemeenten afspraken maken over opruimwerkzaamheden in een groter gebied."

De keten herkent zich evenmin in de stelling dat een restaurant niet bij het eiland zou passen. Volgens Wever zijn de restaurants lokaal verankerd doordat franchisenemers actief betrokken zijn bij hun omgeving. "Medewerkers komen grotendeels uit de regio, franchisenemers ondersteunen lokale initiatieven en een gemiddeld restaurant biedt werk aan ongeveer 100 mensen", licht hij toe. "Ook de zorg dat de lokale horeca nadeel zou ondervinden herkennen wij niet uit de praktijk. Onze ervaring is dat verschillende horecaconcepten naast elkaar kunnen bestaan en ieder hun eigen doelgroep bedienen."

Volgens Wever staat het plan bovendien nog open voor aanpassingen. Als uit ingediende zienswijzen of gesprekken met betrokkenen voorstellen naar voren komen die de plannen kunnen verbeteren, wordt daar serieus naar gekeken. "Wij vinden het belangrijk om op een goede manier onderdeel te worden van de lokale gemeenschap", besluit hij.

Zienswijzen kunnen nog tot en met dinsdag 11 augustus 2026 worden ingediend.

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Door Internetredactie Omroep Archipel