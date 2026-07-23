Provincie investeert 340.000 euro in natuur en landbouw op Goeree-Overflakkee





De provincie Zuid-Holland investeert € 340.000,- om natuur en landbouw op Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten en het Eiland van Dordrecht beter met elkaar te verbinden. Het geld gaat naar een project van Coöperatie Collectief BoerenNatuur Zuid-Hollandse Delta, dat samen met agrariërs werkt aan meer biodiversiteit en een landschap dat beter bestand is tegen klimaatverandering.

Groenblauwe dooradering is een netwerk van natuurlijke elementen in het landschap, zoals hagen, bomen, bloemrijke akkerranden, natuurvriendelijke oevers en poelen. Deze verbinden natuurgebieden met elkaar, zodat planten en dieren zich makkelijker kunnen verplaatsen. Volgens de provincie dragen de maatregelen ook bij aan een betere waterkwaliteit en een landschap dat beter bestand is tegen klimaatverandering.

Het initiatief komt uit de regio. Coöperatie Collectief BoerenNatuur Zuid-Hollandse Delta onderzocht samen met Wageningen University & Research waar natuur en landbouw beter met elkaar kunnen worden verbonden. De komende jaren gaat het collectief in gesprek met agrariërs op Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten en het Eiland van Dordrecht over de mogelijkheden op hun bedrijven. Ook helpt het collectief bij het uitwerken van plannen en het aanvragen van financiering. Voor een deel van de agrariërs is budget beschikbaar om maatregelen uit te voeren, zoals de aanleg van bloemrijke akkerranden of natuurvriendelijke oevers.

Naast de investering van € 340.000,- stelt de provincie ruim € 3 miljoen beschikbaar via een subsidieregeling voor agrariërs die willen investeren in groenblauwe dooradering. De regeling loopt van 17 juli 2026 tot en met 31 juli 2028. De subsidie kan worden aangevraagd via een agrarisch collectief of een ander samenwerkingsverband. De provincie vergoedt tot 100 procent van de aanlegkosten, op voorwaarde dat het project onderdeel is van het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied.

Na de aanleg worden op verschillende locaties planten en dieren gevolgd om te onderzoeken wat de maatregelen opleveren voor de biodiversiteit. De provincie wil die kennis gebruiken bij toekomstige projecten voor groenblauwe dooradering in Zuid-Holland.



Meer informatie is te vinden op de website van de provincie Zuid-Holland.

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