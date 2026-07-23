Schildersclub De Streek exposeert in monumentale Watertoren van Dirksland





In een nieuwe aflevering van de podcast Eilandkunst van Omroep Archipel vertellen Marlies van Adrigem en Jan Buth over hun passie voor schilderen en de komende expositie van Schildersclub De Streek. De club, die dit jaar haar werk presenteert in de historische Watertoren van Dirksland, viert daarmee zowel de kunst als het lokale erfgoed.

Schildersclub De Streek is ongeveer twintig jaar geleden opgericht door Jan Roedee, een professionele schilder die destijds lessen begon te geven in een basisschool. Inmiddels bestaat de club uit veertien tot vijftien leden die wekelijks op woensdagmiddag samenkomen in de voormalige koekjesfabriek Victoria in Dirksland. Hoewel er een wachtlijst is voor nieuwe leden, staat de deur voor geïnteresseerden die op woensdagmiddag een kijkje willen komen nemen altijd open.

Verscheidenheid in stijl en techniek

Tijdens de podcastgesprekken met presentatrice Anneke van der Slik wordt de diversiteit van de club duidelijk. De leden inspireren elkaar door middel van interactie en reflectie tijdens de gezamenlijke middagen. De stijlen variëren sterk:

Jan Buth staat bekend om zijn imposante landschappen op grote houten panelen (soms wel 1.80 meter breed), die hij opbouwt met muurverf, acryl en olieverf.

Marlies van Adrigem, van huis uit modeontwerpster, is onlangs overgestapt van gedetailleerde zwart-wit portretten naar een vrijere, impressionistische stijl van landschappen.

Andere leden, zoals Adri van Eesteren en Joke Jansen, werken met heldere kleuren of in een abstractere stijl. Ook de verfijnde landschappen van Tineke Hoogstad en de architecturale werken van Nel van Engelen worden geprezen om hun unieke kleurgebruik.

De Watertoren als cultureel trefpunt

De expositie, die op 22 juli is geopend, vindt plaats op een bijzondere locatie: de Watertoren van Dirksland. Dit rijksmonument is de afgelopen jaren door een lokale werkgroep, waar Jan Buth deel van uitmaakt, opgeknapt en geschikt gemaakt voor sociaal-culturele doeleinden. Naast het schilderwerk van De Streek zijn er ook foto's van de fotoclub De Rare Kiek te bewonderen.

Vanwege de ronde muren en de beperkte ruimte in de toren is de huidige selectie werken compacter dan bij eerdere exposities, zoals tijdens de Kunstkijk. Naast de reguliere woensdagmiddagen zal de expositie ook extra toegankelijk zijn tijdens de Open Monumentendagen op 12 en 13 september.

Podcast beluisteren

Het volledige gesprek met Marlies van Adrigem en Jan Buth over hun kunst en de geschiedenis van de club is te beluisteren via de podcast Eilandkunst op de platforms Spotify, Amazon en Apple.

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Door Internetredactie Omroep Archipel