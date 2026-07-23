Asielopvang op schip in Stellendam met twee jaar verlengd





De gemeente Goeree-Overflakkee verlengt de opvang van asielzoekers op een schip aan de Buitenhaven in Stellendam met twee jaar. Het college heeft ingestemd met een verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Op het schip is plaats voor maximaal 140 asielzoekers die nu al verblijven op de opvangschepen in Stellendam en Middelharnis en werken op Goeree-Overflakkee of in de directe omgeving.

De opvang op het schip in Middelharnis stopt wel op 1 september 2026. Daarmee eindigt de opvang op die locatie, zoals eerder was afgesproken met omwonenden. Volgens de gemeente blijven de asielzoekers die daar werken zoveel mogelijk op Goeree-Overflakkee door te verhuizen naar het schip in Stellendam.

De gemeente wil de komende twee jaar gebruiken om samen met betrokken partijen te onderzoeken hoe zij op langere termijn invulling kan geven aan de opvang van asielzoekers. Na het zomerreces wordt besproken hoe dat onderzoek wordt ingericht.

Volgens de gemeente werken inmiddels ongeveer 120 van de 268 asielzoekers die op de twee opvangschepen verblijven bij werkgevers op Goeree-Overflakkee. Door de opvang in Stellendam voort te zetten, kunnen deze mensen volgens het college hun werk behouden.

Met de verlenging voldoet Goeree-Overflakkee niet volledig aan de opvangopgave uit de Spreidingswet. Op basis van het landelijke verdeelbesluit moet de gemeente 272 opvangplekken realiseren. Met 140 opvangplaatsen op het schip in Stellendam levert de gemeente volgens het college wel een bijdrage aan die opgave.

Welk schip de opvang vanaf september 2026 verzorgt, is nog niet bekend. Volgens de gemeente is daarvoor waarschijnlijk een nieuwe aanbesteding door het COA nodig.

De opvang van asielzoekers speelde eerder een belangrijke rol bij de vorming van het huidige college. In het coalitieakkoord werd afgesproken dat de opvang in Middelharnis zou eindigen en dat voor Stellendam naar een andere oplossing zou worden gezocht. Daarbij gaf het college aan voorkeur te hebben voor kleinschalige opvang en te willen onderzoeken welke vorm op langere termijn past bij de gemeente. De verlenging van de opvang in Stellendam geeft het college naar eigen zeggen de tijd om die verkenning uit te voeren.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel