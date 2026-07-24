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Tientallen schepen verzamelen zich voor zomerkamp in Middelharnis

Tientallen schepen verzamelen zich voor zomerkamp in Middelharnis - FlakkeeNieuws Goeree-Overflakkee

Vrijdag 24 juli 2026

Op vrijdagochtend 24 juli 2026 was het een drukte van belang in de buitenhaven van Middelharnis. Tientallen vaartuigen, waaronder enkele buitenlandse schepen, bonden daar de strijd met elkaar aan tijdens het Landelijk Zomerkamp Zeekadetkorpsen. Tijdens verschillende wedstrijden maakten de korpsen onderling uit wie het beste kon zeilen en roeien. Volgens de organisatie maakte het gebrek aan wind dit extra lastig.

Het zomerkamp begon eerder deze week in Rotterdam en ging daarna verder op drie locaties in Nederland, waaronder Stellendam. Daar streden de zeekadetten afgelopen woensdag tegen elkaar met sloepen van de Koninklijke Marine en eigen vletten. Een reportage door Omroep Archipel van deze dag verschijnt later.

Gedoopt door Neptunus
Donderdag verplaatste het gezelschap zich zeilend naar Middelharnis, waar de nieuwe zeekadetten ’s avonds werden gedoopt door Neptunus. “Daarna worden zij als volwaardig zeekadet door de god van de zee officieel geaccepteerd”, meldt het Zeekadetkorps Nederland.

Het korps is een maritieme jeugdorganisatie met jongeren tot en met achttien jaar als hoofddoelgroep. De organisatie noemt het “daarnaast een geweldige vrijetijdsbesteding voor mensen vanaf achttien jaar en ouder.” Aan boord leren jongeren wat het betekent om te varen, maar krijgen zij ook discipline bijgebracht en leren zij hoe belangrijk zelfvertrouwen is. Volgens het korps stroomt ongeveer vijftig procent van de leden uiteindelijk door naar de maritieme arbeidsmarkt of een maritieme opleiding.

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Door Internetredactie Omroep Archipel

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