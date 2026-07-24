Van verkeerde deuren tot improviseren: achter de schermen bij De Klokkedieven





Toneelclub De Klokkedieven staat in september 2026 op de planken met de komedie Goeie Buren. In deze aankomende productie staat opnieuw het samenspel centraal. Bij de onlangs begonnen repetities wordt dan ook veel aandacht besteed aan het op elkaar afstemmen van scènes.

De club bestaat sinds 2003 en brengen jaarlijks een avondvullende voorstelling op de planken. Naast de toneelspelers zijn ook vele vrijwilligers betrokken bij onder meer decorbouw, techniek, grime en de organisatie. Acteur Elbert de Jong legt uit waar de bijzondere naam Klokkedieven vandaan komt. "Het is een beetje een scheldnaam van de Goereeërs."

Ook verklapt hij dat achter de schermen best weleens dingen anders lopen dan gepland. "Soms maken we onze foutjes of gebruiken we verkeerde deuren. Het is dan altijd de kunst om dat zo snel mogelijk te herstellen, want het is geen tv dus we kunnen het niet overnieuw doen", vertelt hij lachend.

In Verenigingsgebouw Oostdam in Goedereede oefent de amateurtoneelvereniging al in juli voor de klucht. Goeie Buren speelt zich af in en rondom een taxi en vertelt het verhaal van twee huishoudens. Door een reeks van leugens en misverstanden raken ze steeds verder verstrikt in elkaars leven. Een klucht vraagt om een hoog tempo, goede timing en een nauwkeurige samenwerking op het podium. Door de scènes op elkaar af te stemmen, moet de humor goed tot zijn recht komen.

Veel uitdagingen

Leanne Melissant speelt rol van bedrogen vrouw in het stuk. "Het is weer heel wat anders dan de andere jaren", vertelt ze over haar rol. "Het is een klucht die heel erg leuk is met heel veel uitdagingen." Ook medespeelster Adri van der Sluijs vindt haar rol als politieagente een heel andere rol dan wat ze tot nu toe heeft gespeeld.

Toneelspeler Noa Vlietland was op school al bezig met toneel. "Dat vond ik gewoon heel erg leuk. We kwamen al elk jaar kijken en toen dacht ik 'het lijkt me leuk om mee te doen'." Het leukste aan het meedoen, vindt ze de vereniging zelf. "We zijn zo'n hechte, leuke club geworden en we doen het echt samen."

Nooit klaar voor première

Een rol leren en de tekst beheersen is één ding, maar op het podium moet alles uiteindelijk samenkomen. Over de vraag wanneer ze klaar zijn voor de première, is Elbert duidelijk. "Heel eerlijk? We zijn er nooit klaar voor, maar op een gegeven moment komt de datum van de première en dan moeten we gaan spelen. Dan zit alle tekst erin, hebben we zoveel repetities gehad en weten we precies wat we gaan doen en waar we moeten staan." En als er toch iets fout gaat, wordt daar niet zwaar aan getild. "Het blijft toneel dus het gaat toch weleens mis, maar dat lossen we altijd op en dat merk je toch niet", besluit hij.

De voorstelling Goeie Buren is te zien op 18, 19, 22, 23 en 26 september 2026 in Oostdam in Goedereede. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Toneelclub De Klokkedieven.

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Door Internetredactie Omroep Archipel