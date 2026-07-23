Politiek op donderdag: busuitval, strandbezoek, waterkwaliteit en leefomgeving





Iedere donderdag publiceert de redactie een overzicht met de meest recente ontwikkelingen binnen de lokale politiek van Goeree-Overflakkee. Lokale partijen informeren de redactie over hun activiteiten, standpunten en initiatieven. Door deze updates per partij te bundelen, ontstaat een helder overzicht van wat er speelt op het eiland en welke onderwerpen op dit moment aandacht krijgen binnen de lokale politiek. Dit is het overzicht van week 30 van 2026.

TOG en GAAN krijgen antwoorden over busuitval

Trots op Goeree-Overflakkee en GAAN hebben antwoorden gekregen op hun vragen over de uitgevallen busritten bij Transdev. Het college vindt de rituitval vervelend, maar begrijpt dat Transdev vooraf bepaalde ritten schrapt. Dat is volgens hen duidelijker voor reizigers dan wanneer elke dag onverwacht andere ritten uitvallen. Transdev probeert het tekort aan chauffeurs op te lossen met onder meer een extra beloning voor extra diensten en het werven van nieuwe chauffeurs. Het bedrijf verwacht dat de problemen na de zomerdienstregeling in september grotendeels zijn opgelost.

Ook wilde TOG weten waar het geld blijft dat wordt bespaard doordat vervallen busritten niet worden vergoed aan Transdev. Dit blijft beschikbaar voor het openbaar vervoer in Zuid-Holland. Daarnaast kan de provincie Transdev een boete opleggen vanwege de prestaties. De gemeente heeft daarbij aangegeven dat zo'n boete het liefst ten goede moet komen aan reizigers in Goeree-Overflakkee.

GAAN vroeg naar de gevolgen van de rittenuitval en de oplossingen op korte termijn. De partij is tevreden dat het college de zorgen over de bereikbaarheid deelt en de gemeenteraad op de hoogte wil houden van de verdere ontwikkelingen. De fractie blijft de uitvoering van de concessie en de bereikbaarheid van het eiland kritisch volgen. "Wij zijn uiteraard benieuwd hoe de dienstregeling in september zal verlopen", aldus fractievoorzitter Ellen Nijssen.

SGP bezoekt Ouddorpse Reddingsbrigade

Een afvaardiging van de SGP is op bezoek geweest bij de Ouddorpse Reddingsbrigade. De mannen kregen een rondleiding langs de loods en beide reddingsposten. Ook mochten ze mee voor een rondrit over het strand. Tijdens de uitleg ging het over de werkzaamheden, het materieel en de uitdaging om nieuwe vrijwilligers te werven. De partij spreekt op de website haar waardering uit voor de ORB "voor hun dagelijkse inzet voor de veiligheid van inwoners en recreanten."

Water Natuurlijk maakt zich zorgen over afvalwater en slootonderhoud

Volgens Water Natuurlijk krijgt het afvalwater steeds meer vervuilende stoffen te verwerken, zoals PFAS, medicijnresten, drugsafval en microplastics. De partij pleit daarom voor aanpak bij de bron: minder schadelijke stoffen in producten, strengere controle op lozingen en de vervuiler laten betalen. Inwoners kunnen volgens de partij bijdragen door geen vet, olie of oplosmiddelen door het riool te spoelen en te kiezen voor afbreekbare producten.

Ook stelt Water Natuurlijk dat het waterschap Hollandse Delta kampt met de gevolgen van jarenlang gedoogd slootonderhoud. De partij stelt dat maaisel, bagger en slootvuil op oevers bleef liggen, terwijl dit niet is toegestaan en negatieve gevolgen kan hebben voor waterkwaliteit en biodiversiteit. Volgens Water Natuurlijk zorgt de Omgevingswet ervoor dat het waterschap eigen regels en groenbeleid strenger moet naleven. Door verhakselen wil het waterschap de overlast voor boeren beperken, maar volgens de partij worden de kosten daarvan uiteindelijk gedragen door de belastingbetaler.

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Door Internetredactie Omroep Archipel