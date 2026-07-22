Ontvoerde Ellaria (5) terug bij vader in Sommelsdijk





De vijfjarige Ellaria is weer terug bij haar vader Frank in Sommelsdijk. Het meisje werd begin maart 2026 door haar moeder zonder toestemming van haar vader meegenomen naar Oekraïne, het geboorteland van de moeder. Op maandag 20 juli 2026 keerde ze samen met haar vader veilig en gezond terug.

Na intensieve gesprekken tussen verschillende partijen ontstond afgelopen weekend de mogelijkheid om haar terugkeer te regelen. Vanwege afspraken met de moeder wil Frank daarover geen details vrijgeven. Wel heeft hij duidelijk gemaakt dat zij Ellaria vrijwillig aan hem heeft meegegeven.

Dwangsom van € 20.000

Het stel ging in 2023 uit elkaar en had in eerste instantie een goede omgangsregeling. Dat veranderde in maart 2026, toen de ex-vrouw van Frank deze regeling negeerde en het meisje meenam naar Oekraïne. De vader spande daarop een kort geding aan waarin de rechter oordeelde dat Ellaria moest terugkeren naar Nederland. Maar ondanks een dwangsom van € 20.000 negeerde de moeder deze uitspraak. Frank reisde daarop zelf in juni naar Oekraïne en wist zijn dochter op te sporen, maar het lukte toen niet om haar mee terug te nemen.

Nu Ellaria samen met haar vader weer terug is in Sommelsdijk is, wil de familie voorlopig in alle rust bijkomen van de afgelopen periode. “Mijn familie en ik zijn zo ontzettend blij en zo intens dankbaar dat Ellaria weer terug is. De afgelopen tijd heb ik geleefd tussen hoop en vrees, maar nooit de moed verloren dat mijn dochter terug zou keren naar de plek waar ze thuishoort: Sommelsdijk. De plek waar ze is opgegroeid, haar netwerk van familie en vriendjes heeft en naar school gaat.”

Vader Frank laat weten dankbaar te zijn voor iedereen die zich heeft ingezet voor haar terugkeer. Hij bedankt ook het ministerie van Buitenlandse Zaken en Tweede Kamerlid Caroline van der Plas voor haar inzet. Zij reageert op X opgetogen op het nieuws: “Frank en familie, we zijn ontzettend blij voor jullie en blij dat we hier een kleine rol in hebben kunnen spelen. Het enige dat nu nog telt, is dat jullie zijn herenigd.”

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Door Internetredactie Omroep Archipel