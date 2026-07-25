Werkzaamheden zorgen voor hoger waterpeil in natuurgebied bij Herkingen





Het was zaterdag 18 juli 2026 een opvallend gezicht net buiten Herkingen. Waar de kreek en uitlopers in natuurgebied het Paardengat de afgelopen weken steeds droger kwamen te liggen, stond het waterpeil opeens weer een stuk hoger.

Werkzaamheden aan Zonnestuw Paardengat waren de oorzaak van het gestegen water. Deze stuw wordt momenteel omgebouwd in het kader van het project Nieuwe Besturing Water Systeem (NBWS). Binnen dat project worden alle geautomatiseerde stuwen voorzien van een nieuw besturingssysteem. Het nieuwe systeem in Herkingen wordt komende week geïnstalleerd, waardoor er een tijdelijke handbediening was.

“Omdat de stuw tijdelijk uit bedrijf is, zijn werkzaamheden gecombineerd, en is ook gelijk de damwand waar de stuwklep aan gemonteerd is verwijderd. Deze damwand was in slechte staat en aan vervanging toe”, aldus een woordvoerder van waterschap Hollandse Delta. Wanneer deze damwanden worden vervangen, wordt tijdelijk een gronddam aangelegd om te zorgen dat de peilgebieden voor en achter de stuw op peil blijven. Hoewel dat ook bij het Paardengat is gedaan, heeft de aannemer die de damwand heeft vervangen, water naar het natuurgebied laten lopen met het hogere peil als gevolg.

Gebiedsvreemd water

Normaal gesproken wordt er anders gehandeld. “Wanneer het natuurgebied Paardengat uitzakt in een droge zomerperiode, kan het waterschap op verzoek van Staatsbosbeheer onder vrij verval water uit de polder inlaten in het natuurgebied.”

Dit gebeurt dan door de stuwklep wat te laten zakken. Omdat polderwater gebiedsvreemd water is en een andere kwaliteit heeft dan het wat brakkige water in het Paardengat is dit in principe niet gewenst. Staatsbosbeheer kan wel voor deze maatregel kiezen om grote problemen, zoals botulisme, droogval of vissterfte te voorkomen. Dergelijke werkwijzen worden ook gevolgd bij andere gebieden die in beheer zijn van Staatsbosbeheer.

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Door Internetredactie Omroep Archipel