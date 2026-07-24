Veiligheidsregio verleent geen ontheffingen voor consumentenvuurwerk





De burgemeesters in het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, waar Goeree-Overflakkee onder valt, hebben besloten dat tijdens de komende jaarwisseling geen ontheffingen worden verleend voor het afsteken van consumentenvuurwerk. Het besluit geldt voor de hele regio en is genomen om de veiligheid van inwoners en hulpverleners te vergroten en de inzet van de hulpdiensten te ondersteunen.

Volgens het bestuur komen alleen professionele vuurwerkshows mogelijk nog in aanmerking voor een ontheffing.

Met het besluit willen de burgemeesters het risico op incidenten tijdens de jaarwisseling beperken. Ook moet het ervoor zorgen dat politie, brandweer en ambulancezorg beter inzetbaar blijven. Daarnaast kiest de veiligheidsregio voor een gelijke aanpak in alle gemeenten die onder de regio vallen.

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond maakte het besluit bekend namens de burgemeesters die deel uitmaken van het algemeen bestuur.

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Door Internetredactie Omroep Archipel