100.000 euro opgehaald voor afgebrande strandtent

Op maandag 16 september 2024 bereikte de crowdfundingsactie voor de heropbouw van Beachclub 't Gorsje in Ouddorp het bedrag van 100.000 euro, waarmee het beoogde doel is behaald.

Een update op Facebook door Beachclub 't Gorsje bevestigde dit positieve nieuws. "Geweldig, geen woorden voor", klonk het in de toelichting. De beachclub was volledig verwoest door een brand die plaatsvond in de nacht van donderdag 15 augustus tot vrijdag 16 augustus 2024. Familieleden van de eigenaar startten direct een crowdfundingsactie. Het geld is bestemd voor kosten die niet door de verzekering worden vergoed staat er bij de crowdfundingsactie "Het pand is verzekerd, maar de verzekering dekt een hoop niet, zoals omzetderving, vaste lasten en de salarissen van het personeel."



Door Internetredactie Omroep Archipel