Onweer veroorzaakt blikseminslag in woonhuis

Na dagen van hitte zorgde een stevige onweersbui op woensdagmiddag 2 juli 2025 eindelijk voor verkoeling. Maar het onweer bracht niet alleen verfrissing: aan de A.J. de Graaffstraat in Sommelsdijk sloeg de bliksem in bij een woning.

Buurtbewoners zagen vonken door de straat vliegen tijdens de inslag. In de betreffende woning kwamen er vlammetjes uit de stopcontacten. De brandweer werd gealarmeerd en rukte met meerdere eenheden uit.

Eenmaal ter plaatse controleerde de brandweer de woning en voerde metingen uit. Met behulp van een hoogwerker werd het dak geïnspecteerd. De plek waar de bliksem was ingeslagen, werd afgedekt om verdere schade te voorkomen. Hierna kon de woning weer worden overgedragen aan de bewoners.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel